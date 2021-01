Isnyer Solarstromanlagen liefern 2020 sehr gute Erträge

Das regionale Energieforum Isny (Refi) nimmt eigenen Angaben zufolge seit mehreren Jahren die monatlichen Ertragsdaten von einigen Isnyer Solarstromanlagen auf, um den Betreibern Vergleichsdaten zu liefern. Damit können diese eventuelle Fehlfunktion ihrer jeweiligen Anlage rechtzeitig erkennen.

Die Erträge lagen 2020 mit dem sehr guten Mittelwert von 1096 kWh/kW über dem Durchschnitt der Region mit der Postleitzahl 88000 bis 88999 und deutlich höher als der Bundesdurchschnitt mit 1004 kWh/kW, heißt es in einer Pressemitteilung von Refi. Um den Ertrag unterschiedlich großer Anlagen vergleichbar zu machen, werden die Erträge in kWh auf die Anlagengröße in kW bezogen. Die guten Ergebnisse zeigen, dass das sonnenreiche Isny ganz besonders gut für die PV-Stromerzeugung geeignet ist und dass auch die fast 20 Jahre alten Anlagen noch sehr gute Erträge liefern, so das Schreiben weiter.

Ende 2021 werden die ersten Anlagen aus der EEG-Förderung fallen und der Weiterbetrieb der noch voll funktionsfähigen sogenannten Ü20-Anlagen seien jetzt auch nach der Novellierung des EEG (Erneuerbare Energie Gesetz) fraglich, so der Pressebericht. Die Alternativen gehen von komplettem Abbau über unwirtschaftlichen Weiterbetrieb mit Volleinspeisung bei sehr geringer Vergütung von wenigen Cent/kWh bis zu technischem Umbau auf Eigenverbrauch eventuell mit Speicherbatterie. Refi befasse sich mit diesem Problem und wird Betroffene entsprechend beraten, wenn die Modalitäten geklärt sind, so das Schreiben.