Isnyer Skitalente sind international erfolgreich

Die jungen Skirennläuferinnen Laila und Luisa Illig vom WSV Isny sind vergangene Woche im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes gestanden. Es stand ein sehr prestigeträchtiges Rennen für die Talente unter 16 Jahren an, das dieses Jahr zum 52. Mal in der norditalienischen Region Trentino ausgetragen wurde. In den Siegerlisten der vergangenen Jahre stehen unter anderem Top-Skifahrer wie Mikaela Shiffrin oder Hendrik Kristoffersen.

Als Auftaktveranstaltung durften die Athleten der Jahrgänge 2006/07 laut Mitteilung ein Teamevent bestreiten, das in Form eines Parallel-slaloms ausgetragen wurde. Für das Team Deutschland gingen Laila Illig, Romy Ertl, David Sachsenmaier und Quirin Lechner an den Start. Durch souveräne Fahrten setzten sich die Deutschen Runde für Runde durch und schafften es gegen Österreich ins Finale. Auch hier gelangen den DSV-Fahrern vier fehlerlose Läufe und so siegte das deutsche Team vor Österreich und Italien.

Nach einem Trainingstag am Donnerstag stand am Freitag für Luisa Illig in der U14-Klasse ein Riesen-slalom und für Laila Illig in der U16 ein Slalom auf dem Programm. Luisa Illig ließ bei ihrem ersten Start bei einem internationalen Rennen die gesamte Konkurrenz hinter sich und wurde mit dem Sieg belohnt. Auch für ihre Schwester lief es laut Mitteilung an diesem Tag sehr gut. Sie lag nach dem ersten Durchgang auf Rang drei, musste dann aber trotz eines starken zweiten Durchgangs eine Läuferin an sich vorbeiziehen lassen und belegte im Endklassement des U16-Slaloms Platz vier.

Abschließend ging es für Luisa Illig an den Slalomhang. Hier führte die Isnyerin nach einer hervorragenden Fahrt im ersten Lauf, musste sich aber im zweiten Lauf einer Italienerin geschlagen geben und landete mit 0,22 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Laila Illig kam im Riesenslalom nach Fahrfehlern auf den 13. Rang.