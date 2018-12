Isnyer Skispringer starten erfolgreich in die Saison

Guter Start in die Wintersaison für die Skispringer des WSV Isny. Vier Skispringer waren beim Deutschen Schülercup in Rastbüchel und beim Deutschland-Pokal in Ramsau erfolgreich.

Nicht nur für die deutschen Skiadler um Richard Freitag und Co. hat die Wintersaison begonnen. Der erste Deutsche Schülercup auf Schnee in Rastbüchel im Bayerischen Wald bildete für die jungen Skisprung-Athleten des WSV Isny den Auftakt in die Wintersaison 2018/19. Für Robin Zettler, Otto Maus und Hannes Hofmann waren es erfolgreiche drei Tage. Alle drei WSV-Springer zeigten sehr gute Leistungen auf der 74-Meter-Schanze. Als bester Baden-Württemberger im Wettkampf in der Schülerklasse S15 erreichte Robin Zettler beide Male den siebten Platz. Am Samstag mit Weiten von zweimal 74 Metern und am Sonntag mit 73 Metern und 72 Metern.

Otto Maus, der nach einer langen Verletzungspause zum ersten Mal wieder an einem Wettkampf teilnahm, erreichte am Samstag mit 75,5 und 72,5 Metern in der S14 unter den 30 Startern Platz fünf. Am Sonntag verpasste er das Podium knapp und landete mit 74,5 und 72,5 Metern auf dem vierten Platz. Sein Vereinskamerad Hannes Hofmann, der erst vor 18 Monaten mit dem Skispringen begonnen hat, durfte sich mit Weiten von 58,5 und 61,5 Metern über Platz 22 und am Sonntag mit Sprüngen von 51 und 56 Metern über Platz 28 freuen.

Auch beim Deutschland-Pokal in Ramsau (Dachstein) schickte der WSV Isny in Aeneas Frisch einen seiner Skispringer auf die Schanzen. Wegen starkem Wind und zu viel Schnee wurde der Wettkampf allerdings abgesagt. In den Probesprüngen, die gewertet wurden, zeigte sich Frisch stark und wurde Sechster.