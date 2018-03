Isnyer Skifahrer feiern fünf Siege

Die Skifahrer des WSV Isny haben bei den Bezirksmeisterschaften fünf Siege eingefahren. Am Hochlitten in Riefensberg fand die Bezirksmeisterschaft im Riesentorlauf statt, die Rennläufer des WSV Isny waren sehr erfolgreich. Luisa Illig dominierte in der U10 und sicherte sich den Titel mit mehr als drei Sekunden Vorsprung. Ihre Schwester Laila Illig startete in der U12 und holte sich nach einer sauberen Fahrt ebenfalls den Titel.

Elena Maria Schmid erreichte in derselben Altersklasse den dritten Platz. Bei den Jungs in der U10 musste sich Sebastian Ucar um 18 Hundertstel Sekunden knapp geschlagen geben und sauste als Dritter durchs Ziel. In der U14 war Michael Ucar nah an den Stangen, ließ die Ski gut laufen und holte sich mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung den Titel. Julian Simion setzte in der U16 einen starken Lauf in den Schnee und raste mit der schnellsten Schülerzeit auf Platz eins. Bei den Aktiven setzte Ulrich Heinfling die Tagesbestzeit. Beim Mannschaftsrennen siegte der WSV Isny in der Besetzung Ulrich Heinfling, Laila Illig, Julian Simion, Paul Glück und Linus Durach. Die weiteren Ergebnisse der Isnyer Rennläufer: Laura Schmid (U16, Fünfte), Fabian Simion (U14, Sechster), Paul Glück (U16, Fünfter), Linus Durach (Jugend, Vierter).