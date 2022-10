Isnyer Segelflieger ist erfolgreich unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen erfolgreichen Abschluss der Segelflugsaison 2022 erlebte der 22- jährige Isnyer Segelflieger Jan Schulz.

Durch seine hervorragenden Flugleistungen im Vorjahr wurde er als einer von vier Piloten bundesweit in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen und konnte als Sportsoldat seiner fliegerischen Karriere im Jahr 2022 aktiv nachgehen. Er nahm an zahlreichen internationalen und nationalen Wettbewerben teil und platzierte sich regelmäßig auf den vorderen Rängen.

Begonnen hatte die Wettbewerbssaison im April im slowakischen Nitra beim Internationalen Pribina Cup, bei dem er sich der internationalen Konkurrenz mit einem dritten Platz eindrucksvoll vorstellte. Danach ging es in das Trainingslager der Juniorennationalmannschaft nach Neresheim und im Mai direkt weiter zur ersten Qualifikationsmeisterschaft nach Landau. Dort qualifizierte er sich mit einem zweiten Platz in der Gesamtwertung für die Teilnahme an der nächsten deutschen Juniorenmeisterschaft in der Clubklasse. Aber nicht nur bei den Junioren flog er erfolgreich mit, auch unter den erfahreneren Senioren konnte er im Juni bei der diesjährigen deutschen Meisterschaft mit einem elften Platz Eindruck schinden.

Im Anschluss an die deutsche Meisterschaft in Zwickau ging es weiter auf die nächste Qualifikation für die deutsche Meisterschaft der Junioren in der Standardklasse. Hier lieferte er sich in acht Wertungstagen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem bayerischen Fliegerkollegen Jonas Maier, welches er mit einem Gesamtsieg dann für sich entscheiden konnte. Weiter ging es im August zum nächsten international besetzten Wettbewerb an das schwäbische Klippeneck.

Mit vier Tagessiegen war ihm der Gesamtsieg hier auch sicher. Kurz danach stand das Segelflugtrainingslager im südfranzösischen Puimoisson auf dem Plan. Hier wurde vor allem das technisch anspruchsvolle Fliegen im Gebirge geübt und Jan konnte einige Flüge über 750 bis 780 Kilometern abliefern, so zum Beispiel von Südfrankreich aus bis zum Matterhorn oder dem Mont Blanc in der Schweiz und wieder zurück.

Da alle Flüge einer Saison auf einer Wertungsplattform erfasst und verglichen wurden, gewann er im Jahresfinale den Haupt-Förderpreis und darf in der Saison 2023 mit einem Hochleistungsflugzeug fliegen, welches ihm von der Großkinsky-Stiftung zur Verfügung gestellt wird. Die Luftsportgruppe Isny gratuliert zu diesem tollen Erfolg.