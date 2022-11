Isnyer Schüler fahren nach Spanien zum Austausch

Sprache vertiefen, Surfen lernen, Spanisch Essen, Land und Leute kennenlernen und dabei sogar neue Freude finden – dank des europäischen Austauschprogramms „Erasmus +“, konnten 18 Schülerinnen und Schüler aus Isny genau das in diesem Sommer erleben. Manuela Hotz, Spanischlehrerin und Axel Bächi, stellvertretender Schulleiter des Isnyer Gymnasiums hatten sich seit Oktober 2021 intensiv um die Zertifizierung zur Aufnahme in das Programm bemüht. Die Zusage für die Schule kam im März 2022 – der Startschuss für Hotz, die Chancen dieses Austauschprogramms für ihre Schülerinnen und Schüler zu nutzen.

Seit drei Jahren gibt es neben Sport, Naturwissenschaft und Technik, das Profilfach Spanisch am Isnyer Gymnasium. Ab Klasse 8 wählen die Schüler eines der drei Fächer aus, das sie in den kommenden drei Jahren vertiefen werden, bevor es in die Oberstufe geht. „Ich habe mit mehreren Schulen in Spanien Kontakt aufgenommen, bis wir die Richtige für uns, in San Sebastián, gefunden haben“, sagt Hotz. Für die Lehrerin ist das Sprechen der Sprache, das Erleben der Kultur und der direkte Kontakt mit Einheimischen elementar. „In der Woche vor der Abfahrt wurden im Unterricht noch einmal die wichtigsten Sätze geübt“, erklärt sie die Vorbereitung.

Gute Vorbereitung

Hotz war schon in der Woche vorher in die zwölf Stunden entfernte Spanische Stadt gereist, um mit den dortigen Kollegen die Organisation zu besprechen. Erasmus lege größten Wert auf eine gute Vorbereitung, ergänzt Bächi. Die Austauschschüler fuhren am 25. September mit Zug und Bus nach San Sebastián, um dort ihre Austauschwoche zu verbringen.„Wenn man im Land ist, klappt das Sprechen fast ganz von alleine“, sagt die Lehrerin aus eigener Erfahrung. Ihre Schülerinnen, die allesamt seit drei Jahren ihren Unterricht besuchen, können dem nur zustimmen. „Das hat uns einen richtigen Schub gegeben. Und obwohl die Austauschschüler Deutsch lernen, haben wir in den Gastfamilien fast nur Spanisch gesprochen“. Mia Butscher hat die Offenheit der Menschen, die sie getroffen hat, fasziniert. „Du hast nun auch hier eine Familie“, luden die Gasteltern von Paulina Schurrer sie ein, wiederzukommen.

Kurs im Wellenreiten

Ein Highlight für die Schüler war ein Kurs im Wellenreiten. „Nach der Schule direkt ans Meer zu gehen, war richtig cool“, sagen die Zehntklässlerinnen. Auch das landestypische Essen gemeinsam zuzubereiten sei eine großartige Erfahrung für die Jugendlichen gewesen. Kulturelle Höhepunkte waren ein Besuch des imposanten Guggenheim Museum in Bilbao und das historische Museums Urgull in San Sebastián. Auf dem Programm stand auch ein Ausflug in die spektakuläre Schlucht „Foz de Lumbier“.

Paulina Schurrer möchte nach dieser positiven Erfahrung möglichst noch weitere Auslandsbesuche in ihrer Schulzeit machen. Am Isnyer Gymnasium sei das nicht erst seit der Aufnahme in „Erasmus +“ möglich, sagt Bächi. Nun stünden aber mehr Möglichkeiten auch für Individualaustausche offen. Nach Absprache mit der Schulleitung werden die Schüler für diese Zeit vom Unterricht freigestellt.

Im Februar 2023 kommen die Austauschschüler aus San Sebastián, einer Stadt im Baskenland, im äußersten Norden von Spanien, an der Atlantikküste zum Gegenbesuch.