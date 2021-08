Isnyer Schriftstellerin Catherine Danieli hat ihren ersten „Dark Romance“-Krimi veröffentlicht

Eva Bolsani und ihre „dunkle Schwester“ Lucia

Pferdemädchen, Kindergärtnerin, dann doch Abitur, naturwissenschaftliches Studium und danach ein Bauernhof im Allgäu und ein Online-Buchshop – und all das parallel zu einer Patchwork-Familie: Eintönig ist das Leben von Catherine Danieli nicht verlaufen. So verwundert auch nicht, dass sie sich als Autorin auch kein Genre festlegt. Unter zwei Pseudonymen, Eva Bolsani und ihrer „dunklen Schwester“ Lucia, schreibt die 51-Jährige entweder humorvolle, romantische Liebesgeschichten oder von „heißen, gewalttätigen Mafiosi“ wie nun in „Tosh – La Famiglia“ (ISBN 9783753408927), ihrem ersten „Dark Romance“-Krimi, der am 13. August erschienen ist. (sts)