Isnyer Schlossweihnacht mit Kulturgenuss und Kinderglück

Nach zweijähriger Pause meldet sich die Isnyer Schlossweihnacht vom Mittwoch, 30. November bis Sonntag, 4. Dezember mit einem abwechslungsreichen Programm zurück.

„Die Schlossweihnacht nachhaltig zu gestalten, ist uns bereits seit langem ein großes Anliegen“, erklärt Katrin Mechler von der Isny Marketing GmbH (IMG) angesichts allgemein gestiegener Energiekosten. „Viele Beleuchtungselemente sind längst auf LED umgestellt, durch Mehrweg-Geschirr vermeiden wir Müll.“

Aus aktuellem Anlass wurde jetzt in Sachen Energiesparen dennoch nachjustiert: Beispielsweise erstrahlen die großen Christbäume nur während der Marktöffnungszeiten, einige Beleuchtungselemente fallen weg, Heizstrahler sind ganz verboten.

Über rote Teppiche flanieren

Unbeeindruckt davon bleiben die Atmosphäre der Isnyer Schlossweihnacht und das Programm: Im Schlosshof hat Isny den optimalen Standort für den Weihnachtsmarkt mit besonderem Flair gefunden. Marktbesucher flanieren über rote Teppiche zu liebevoll dekorierten Holzhütten mit edlem Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen.

„Doch das historische Gemäuer des ehemaligen Klosters sowie die benachbarten Kirchen sind nicht nur schöne Kulisse. Sie bieten Raum für zahlreiche Mitmach-Angebote und Begleitveranstaltungen, die jedem Schlossweihnachtsbesuch die Krone aufsetzen,“ erklärt Katharina Proebster von der IMG.

Verschiedene Weihnachtskonzerte, teils zum Mitsingen, laden in die Gotteshäuser St. Georg, St. Maria und in die Nikolaikirche ein und täglich unterhalten Chöre und Ensembles aller Altersgruppen auf der Freilichtbühne mit weihnachtlichen Melodien. Das Refektorium ist am Freitag, 2. Dezember um 19.30 Uhr stimmungsvoller Rahmen für die weihnachtliche Lesung mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Ostallgäuer Georg Ried.

Am Samstag, 3. Dezember, um 15 und 17 Uhr, quartiert sich dort das „Figurentheater Unterwegs“ mit „Tomte Tummetott“ (ab vier Jahren) ein. Sonntags finden in der Kunsthalle im Schloss Führungen durch Friedrich Hechelmanns fantastische Bilderwelt und die kunstvoll restaurierten Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters statt.

Sprechstunde beim Nikolaus

Kinder werden beim Schneekugeln gestalten (Freitag) und Lebkuchen verzieren (Sonntag) in der Kulturwerkstatt im Schloss Isny kreativ. Im Himmlischen Postamt dürfen sie täglich eifrig am Wunschzettel fürs Christkind arbeiten und alles, was darauf keinen Platz findet, erzählen sie dem Nikolaus bei seiner sonntäglichen „Sprechstunde“.

Von Freitag bis Sonntag zieht die beliebte Modelleisenbahn vor dem großen Christbaum ihre Kreise, der beim allabendlichen „Christbaumloben“ um 19.15 Uhr ausgiebig bewundert und besungen werden darf. Jeden Abend um 18.30 Uhr richten sich dann alle Blicke gen Himmel: Denn das Engele schwebt vom Abthaus in den Schlosshof und beschenkt die wartenden Kinder mit kleinen Gaben.