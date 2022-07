Isnyer Schausteller Ronny Grubart nach der Corona-Krise: Bereit für den Neuanfang in der Heimatstadt

Ronny Grubart ist aufgeregt. Schließlich ist es das erste Kinder- und Heimatfest in Isny, das er alleine als Generalunternehmer organisiert. Vor drei Jahren war die Organisation noch in den Händen seines inzwischen verstorbenen Vaters Klaus. „Im Heimatort ist das immer etwas ganz Besonderes“, konstatiert Ronny Grubart, der im Jahr rund 40 Veranstaltungen managt.

Noch vor ein paar Monaten habe er nicht geglaubt, dass er für dieses Jahr so einen attraktiven Vergnügungspark hinbekommt. „Es war sehr zäh, denn viele der Schausteller, die jahrelang nach Isny kamen, gibt es nicht mehr. Sie haben ihre Betriebe pandemie- oder altersbedingt aufgegeben“.Auch die immens gestiegenen Auslagen für Anfahrt, die Notlage durch personelle Engpässe der Mitarbeiter sorgten für Absagen.Trotz allem konnte er einen bunten Mix für alle Altersklassen organisieren

Der Isnyer Schausteller Ronny Grubart hat in seiner Halle Fahrgeschäfte und Wagen aufgebaut, dekoriert und mit Gewinnen bestückt, damit er startklar für die Nach-Corona-Saison ist. (Foto: Jeanette Löschberger)

Beim Gespräch der „Schwäbischen Zeitung“ mit dem Isnyer Schausteller im Vorfeld des Kinder- und Heimatfests in seiner Heimatstadt erklärt er: „Die Tradition aufrechterhalten“, das sei ihm schon immer am wichtigsten gewesen, umso mehr nach nun fast zweieinhalb Jahren praktischem „Berufsverbots“ aufgrund der Corona-Pandemie.

Nun sehe es endlich so aus, dass er und auch seine gesamte Branche versuchen dürfen, wieder Fuß zu fassen: „Wir waren die Ersten, die lahmgelegt wurden, und sind eigentlich die Letzten, die jetzt wieder halbwegs normal arbeiten dürfen.“ Sei die Verzweiflung auch manchmal noch so groß gewesen in der vergangenen Zeit, ist es seiner Meinung nach unbedingt nötig, positiv in die Zukunft zu schauen.

Ronny Grubart sagt, ihm habe der Trubel, das Kinderlachen auf den Karussells, die Begegnungen mit Menschen, die man seit Kindesbeinen auf den jährlich stattfindenden Veranstaltungen mit seinem „Rummelplatz“ begeistert, gefehlt.

Mit der „Kirmes to Go“, die er auf dem familieneigenen Betriebsgelände aufgebaut hatte, und dem „kleinsten Food-Truck“ des Allgäus, dem „Schlemmerle Express“, hatte Grubart in der Pandemie-Zwangspause viel zu tun. Durch die Corona Zeit hat er sich so mit einem Eventservice ein zweites Standbein aufgebaut an dem er nun zusätzlich festhält und sozusagen Zweigleisig mit seinem Betrieb in eine hoffentlich bessere Zukunft schauen möchte und auch diese Sparte speziell auch für Firmenevents stark ausbauen will.

Ein Sinnbild für zweieinhalb Jahre Corona-Krise? – Viola und Ronny Grubart vor dem Geisterhaus für Kinder ab vier Jahren in Begleitung von Erwachsenen, das dieses Jahr im Vergnügungspark des Isnyer Kinder- und Heimatfestes aufgebaut ist. (Foto: Tobias Schumacher)

Nun also soll es aufwärts gehen: Der Kalender der Familie Grubart füllt sich von Tag zu Tag mehr, Traditions- und auch neue Veranstaltungen würden wieder geplant, und er wolle „mit voller Energie wieder loslegen – am Autoscooter verliebt es sich doch sowieso am besten, das war schon immer so“, behauptet Grubart und schmunzelt.

Dass Ausruhen nichts ist für ihn und seine Familie, das sei ihm vor allem in der Krisenzeit klargeworden: „Es ist Wahnsinn, wie viele Instandhaltungsarbeiten ich durchführen musste in den letzten zwei Jahren, das Rumstehen der Fahrgeschäfte ist pures Gift, die müssen sich drehen, sonst geht mehr kaputt als recht ist.“

Daher hat Ronny Grubart in unzähligen Stunden die Karussells in seiner Halle aufgebaut, abgeschmiert, gewartet und die Zeit genutzt, manche Teile zu modernisieren, damit alles „picobello“ ist , wenn die Fahrgeschäfte nun wieder an den Start dürfen.

Wie seine Kollegen, trifft auch Grubart die Tatsache, dass Aushilfen und Mitarbeiter, die früher auf den Kirmessen im Einsatz gewesen waren, durch die lange Zeit einfach weggefallen sind und sich einen neuen Broterwerb suchen mussten. Dennoch lässt er sich nicht entmutigen.

Die Planung mit den Fahrgeschäften für den Isnyer Festplatz am Rain waren zwar schwierig aber er will wieder überzeugen und mit dafür sorgen, dass das Isnyer Kinderfest weiter zu den Schönsten in der Region gehört. Dabei hilft definitiv Ronny Grubarts Motto für die Zukunft: „Jetzt dreh’ mer nochmal richtig auf hier – und ab geht die Luzie!“