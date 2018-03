Isnyer Schüler simulieren Weltpolitik

Schüler des Gymnasiums Isny haben drei Tage lang über die Geschicke der Weltpolitik entschieden: Beim Planspiel „Politik und Internationale Sicherheit“ (POL & IS) schlüpften sie in die Rollen von Regierungschefs sowie Außen- und Wirtschaftsministern der großen Weltregionen. Auf der Ebene der Vereinten Nationen debattierten sie über sicherheits-, handels-, und klimapolitische Themenstellungen. Jugendoffiziere der Bundeswehr standen ihnen dabei als Spielleiter beratend zur Seite.

Durchgeführt wurde das Planspiel im Tagungshaus St. Norbert in Rot an der Rot. „Bei POL&IS erleben meine Schüler die komplexen Zusammenhänge internationaler Politik und können beobachten, wie sich ihre Entscheidungen unmittelbar auswirken“, sagte Verena Kern, Oberstufenlehrerein des Gymnasiums Isny. Sie begleitete den Gemeinschaftskundekurs, der kurz vor dem Abitur steht, berichtete Jugendoffizier Daniel Langlois aus Ulm, der die Veranstaltung seitens der Bundeswehr betreute.

Von der Haushaltsplanung über handels- und klimapolitische Entscheidungen bis hin zur konkreten Antwort auf bewaffnete Konflikte erstreckten sich die Aufgaben der Seminarteilnehmer. Gleich am ersten Tag fiel für 24 Stunden die Wasserversorgung in der kleinen Gemeinde aus. Passend zum sicherheitspolitischen Kontext erlebten die Teilnehmer, was kritische Infrastruktur bedeutet, und wie abhängig moderne Zivilgesellschaften von Wasser und Strom sein können.

Beim Simulieren der regelmäßig gehaltenen Reden vor der UN-Generalversammlung – aber nicht nur dort – hatten die Isnyer Gymnasiasten die Gelegenheit, ihre rhetorischen Fertigkeiten zu verbessern. Persönliche Rückmeldungen durch die Jugendoffiziere haben die Schüler laut Langlois gerne angenommen.

Gegenseitige Kontrolle

Um das Planspiel so nahe an der Realität wie möglich zu gestalten, wurden auch Nichtregierungsorganisationen sowie die „Weltpresse“ abgebildet: So sollen sich die Schüler gegenseitig kontrollieren und können auch „wertvolle Oppositionsarbeit“ leisten, betonte Langlois.

Inzwischen gehöre die Simulation der Bundeswehr zum festen Bestandteil des Oberstufenkurses von Stefan Würtz, dem Gemeinschaftskundelehrer vom Anna-Essinger-Gymnasium aus Ulm. Er hatte weitere Schüler vom Schubart-Gymnasium dabei, die die Aufgabenstellungen gemeinsam mit den Isnyern durchexerzierten. Judith Walter begleitete den Gemeinschaftskundekurs vom Kepler-Gymnasium aus Ulm mit weiteren Schülern vom Humboldt-Gymnasium, ebenfalls aus Ulm.

Der Seminarleiter, Hauptmann Daniel Langlois, hält das Ziel für erreicht, „wenn die Teilnehmenden unmittelbar erfahren, dass das politische Geschäft nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht: Auf dem internationalen diplomatischen Parkett gibt es unzählige Grautöne.“ Die Schüler würden schnell begreifen, dass einzelne Akteure oft individuelle Interessen verfolgen, die nicht immer dem Gemeinwohl entsprechen.