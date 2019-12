Isnyer Robin Zettler verpasst knapp das Podest

Die Nachwuchsathleten Aeneas Frisch und Robin Zettler vom WSV Isny haben beim Deutschlandpokal der Skispringer in Seefeld sich Plätze im vorderen Teilnehmerfeld gesichert.

Beim Deutschlandpokal messen sich die Springer der Jugend- und Erwachsenenklassen aus ganz Deutschland. Zwar herrschten gute Schneeverhältnisse, aber immer wieder wechselnde Winde waren eine Herausforderung für die Athleten.

Robin Zettler trat in der Jugendklassen J16 an. Am Samstag sprang er im ersten Durchgang auf eine Weite von 90 Metern. Im zweiten Durchgang landete er zwar erst bei 94,5 Metern, konnte den Sprung aber nicht stehen und wurde durch den Sturz auf Platz acht verwiesen. Am Sonntag verpasste Zettler mit Weiten von 95 und 89,5 Metern knapp das Podest und landetet auf Platz vier.

Aeneas Frisch sprang in der Klasse Jugend 17/Herren 18. Zu seinem 16. Geburtstag machte er sich mit den Weiten von 92,5 und 91,5 Metern, welche für Platz acht reichten, selbst ein kleines Geschenk. Auch Frisch konnte sich am zweiten Wettkampftag steigern und landete auf dem siebten Rang.