Isnyer radeln zur Allgäuer Genusstour

Eine große Runde hatten sich acht Isnyer DAV-Mitglieder am vergangenen Sonntag vorgenommen: Sie radelten zur ersten Allgäuer Genusstour rund um Leutkirch. Station machten sie zunächst im neuen Pfarrhaus-Café in Merazhofen zum zweiten Frühstück und lernten dann den Stutenmilchhof Beckers in Gebrazhofen kennen – inklusive Stutenmilch-Kostprobe. Anschließend ging es zu den beeindruckenden Wasserbüffeln auf einer Weide in der Nähe von Gebrazhofen, wo fünf dieser Tiere sich äußerst fotogen zeigten. Halter der Tiere ist Thomas Beckers. Nächstes Ziel der Radler war Diepoldshofen, bevor es über Urlau zurück nach Isny ging.