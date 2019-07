Isnyer planen Basketballcup

Basketballfans aufgepasst: Dieses Jahr findet zum ersten Mal ein Turnier in Isny statt. Der Allgäuer Herbst Cup am Samstag, 5. Oktober, soll den Sport in der Region stärken und das Publikum für Basketball in Isny begeistern. „Zuschauer und Teilnehmer sollten sich den Termin im Kalender fett notieren“, sagt Ralph Hoffmann.

Der Abteilungsleiter Basketball des TV Isny war selbst aktiver Spieler und viele Jahre Erfolgreich als Trainer in Memmingen engagiert. Derzeit gestaltet er mittwochs um 17 Uhr (Jugend) und um 18.30 Uhr (Erwachsene) das Training in der Rotmoossporthalle. Mit dem geplanten Turnier will die Abteilung einen offenen Rahmen für jede Art von Team und Erfahrungslevel im Basketball bieten. Deshalb gäbe es auch nur wenige Regeln: Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und ein Team muss aus mindestens sechs aber höchstens 14 Spielern bestehen. Sonderregeln für die Anzahl von Damen oder Herren pro Team gibt es nicht. Auch keine Beschränkungen für Vereinsspieler oder Basketballer im Ligabetrieb.

„Unser Ziel ist eine freundschaftliche und faire Atmosphäre herzustellen – die beste Werbung für unseren ausgesprochen lässigen und spannenden Sport.“ Eins ist aber sicher: Ein bisschen Kondition müssen die Teilnehmer auf jeden Fall mitbringen. Gespielt wird immer 15 Minuten. Die Finalrunde besteht allerdings aus zweimal zwölf Minuten. „Basketball ist ein sehr schnelles und anstrengendes Spiel. Da gibt es vor allem im Finale sicher spannende Szenen.“