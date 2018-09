Isnyer Pferdetage mit Dressur und Springen

Der Reit- und Fahrverein (RFV) Isny-Rohrdorf lädt am Wochenende, 29. und 30. September, zu den Isnyer Pferdetagen auf der Vereinsanlage in Ratzenhofen ein. Täglich von 8 bis 18 Uhr starten junge Reiter und Pferdesportler aus der Region in Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L mit Ponys, Haflingern und Warmblütern. Die Veranstaltung ist durchgängig bewirtet, der Eintritt ist frei.

Für Kinder gibt es in der alten Reithalle Platz zum Toben und ein buntes Programm mit Steckenpferd, Hüpfburg und Co. Neu in diesem Jahr: Wer möchte, darf ohne jede Reiterfahrung am Turnier teilnehmen. Die Kooperationsreitschule „Anitas Reiterhof“ bietet dazu einen Mini-Reitkurs mit einer kleinen Abschlussprüfung an, Anmeldungen unter Telefon 0176 / 77529450. Infos zum zeitlichen Ablauf der beiden Tage im Internet unter www.rfv-isny.com