Isnyer Nachwuchstalent Amelie Neumann schlägt sich achtbar

Das Skisprungtalent Amelie Neumann vom Wintersportverein Isny ist erstmals bei der traditionellen Alpencup-Sommertournee der Frauen an den Start gegangen. Die 15-Jährige startete als Mitglied des D/C-Kaders für das Team des Deutschen Skiverbandes. Im Herbst wechselt die Allgäuerin dann in den Schwarzwald.

Eine Woche mit insgesamt fünf Wettkämpfen standen Neumann laut Mitteilung in der zweiten Augustwoche bevor. Bei dem internationalen Wettkampf belegte das WSV-Nachwuchstalent unter den 41 jungen Athletinnen aus insgesamt zehn Nationen im sächsischen Klingenthal mit 60 und 69,5 Metern Platz 17 und am darauffolgenden Tag mit 61,5 und 64 Metern sogar Platz 15. Zwei Tage später ging es in Pöhla auf der K60-Schanze weiter, wo Amelie Neumann mit 52,5 Metern auf Platz 29 sprang.

Unter den starken slowenischen Springerinnen konnte sich Neumann zum Schluss mit den Plätzen 34 und 35 in Bischofsgrün am Fichtelberg behaupten. Die nächsten Wettkämpfe der Alpencup-Tournee stehen für die Skispringerin, die im Herbst auf das Sportinternat nach Furtwangen wechselt, Mitte September in Tschechien an.

In Isny messen sich am 11. September die jungen Skispringer und Kombinierer auf der heimischen Schanze beim Franz-Immler-Pokalspringen. Zudem darf sich der WSV laut Mitteilung vom 24. bis 26. September freuen, wieder die Athleten des deutschen Schülercups zu den Wettkämpfen im Skisprung und in der Nordischen Kombination begrüßen zu dürfen.