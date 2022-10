Isnyer Nacht der Ausbildung kommt gut an

„Mama, schau mal, das sieht aus wie Holzspielzeug.“ Was Jessica Bilau bei der Isnyer Nacht der Ausbildung am Donnerstabend ins Auge fällt, sind Werkstücke aus der Lehrwerkstatt von Dethleffs. Im Maßstab 1:10 sind Möbelstücke in präziser Feinarbeit gefertigt. Die Originale in realer Größe sind Gesellenstücke des Ausbildungsgangs Holzmechaniker. Rund 30 Auszubildende lernen dort ihr Handwerk. Mit ausgestellt ist ein Werkstück aus dem ersten Lehrjahr, eine Eckverbindung in Schwalbenschwanzzinkung.

Jessica Bilau betrachtet Werkstücke aus der Lehrwerkstatt von Dethleffs. (Foto: Johannes Reichert)

Jessica Bilau hat sich bei der Nacht der Ausbildung noch über viele weitere Berufsbilder informieren können. Die 27 Firmen stellten an sechs Standorten insgesamt 56 Berufe vor. Vielleicht wäre Berufskraftfahrerin oder Mechatronikerin etwas für sie, oder Fachverkäuferin im Feneberg-Markt?

Beeindruckend war auch die Organisation bei Früchte Jork. In den verschieden temperierten Lagerhallen standen 14 000 Artikel zur Auslieferung in den Hochregalen. Moderne Datenverarbeitung macht den Kommissionierern das schnelle Finden möglich. Wenn zum Beispiel ein Restaurant gegen 22 Uhr eine Bestellung aufgibt, kann der Auslieferungsfahrer um sieben Uhr morgens mit geladenem Wagen losfahren.

Geht das in Zukunft auch mit E-Antrieb? Diese Frage schwebt im Raum. Der Kfz-Meister sieht zwar die E-Mobilität als sicher noch stärker kommend in den nächsten Jahren. Aber für die Kühlfahrzeuge von Früchte Jork sei eine enorme Leistung nötig. Zusätzlich brauche die Laderampe und das häufige Öffnen der Ladetür Unmengen an Energie, was seiner Meinung nach mit Batterien kaum zu schaffen sei.

„Es könnten gerne mehr sein“, sagt der Marktleiter von Feneberg auf die Frage nach Interessenten für Verkaufsberufe. Ein breites Angebot an Ausbildungsberufen gibt es dort. Fachverkäufer, Floristen, jedes Mal mit (m/w/d) in der Ausschreibung. Die QR-Codes in den ausliegenden Prospekten geben einen Blick über die Schultern von Azubis wie Dennis, Felicitas oder Franziska.

Persönlicher war es jedoch an den Info-Stellen in den sechs Arealen mit den 27 beteiligten Unternehmen, wo das persönliche, ungezwungene Gespräch im Vordergrund stand. Alle Beteiligte dieser Nacht der Ausbildung zeigten ein großes gemeinschaftliches Engagement. So ließen die großen Unternehmen eben auch kleinere Firmen auf ihr Gelände und in ihre Räume. Das nutzte etwa „Zengerle & Riederer Hörsysteme“, die bei Motan Group ihre Unterkunft hatten.

Die jungen Besucher, die oft mit ihren Eltern vor Ort waren, konnten mehr sehen und erleben als bei herkömmlichen Ausbildungsbörsen. Den Initiatoren ist dieses neue Informationsformat eine Herzensangelegenheit. Dem Team um Hannah Briechle von Früchte Jork, Hannah Jocham von Dethleffs und Katrin Mechler von der Isny Marketing kann man wünschen, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben wird.