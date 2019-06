Isnyer Musikerinnen geben Konzert

Das Isnyer A Cappella Duo „Nicita“ lädt ein zu seinem ersten Konzert am Freitag, 28. Juni , um 19 Uhr, in der Katholischen Kirche St. Maria, in Isny ein. Nach einem Jahr Schaffenspause sind die beiden Musikerinnen mit neuem Namen und neuen Liedern zurück. In ihrem Konzert singen sie neben zwei bekannten Gospel nur Eigenkompositionen zum Thema Taufe, Hochzeit und Trauerfeier. Dazwischen ertönen Flötenduette – auch diese sind selbstgeschrieben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Foto: nicita