Isnyer Mailo Linke gewinnt den Titel in der Jugendklasse

Der 13-jährige Motocrosser Mailo Linke vom MSC Isny hat in der Jugendklasse 85 die Motocross-Meisterschaft des Deutschen Jugend-Motocross-Verbands (DJMV) gewonnen. Die Feier wurde laut Mitteilung am vergangenen Wochenende in Betra bei Horb am Neckar ausgetragen. Der strahlende Sieger aus dem Allgäu erhielt einen Siegerkranz und einen Meisterpokal.

Mailo Linke startete am 8. Mai mit seiner 85 ccm „Gas Gas“ in Frankenbach. Drei Wochen später war schon das zweite Rennen in Walldorf. Es folgten die Rennen in Fischbach und Schaafheim. Mailo Linke gewann von den eingeschriebenen Fahrern alle Läufe und entschied daher die Meisterschaft mit großem Vorsprung vor seinen Konkurrenten für sich. Im kommenden Jahr sind laut Mitteilung der Isnyer sämtliche Rennläufe in der deutschen Meisterschaft geplant. Weitere Rennen sind beim DJMV und bei der baden-württembergischen Motocross-Meisterschaft der Jugend. Auch beim MX Masters wird Mailo Linke sporadisch starten.

Christian Forderer vom MSC Isny startete beim DJMV in der Klasse MX2. Nach technischen Defekten belegte er in der Gesamtwertung Rang drei.