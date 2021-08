Isnyer Lokale laden zu Spezialitäten und Musik

Die Reihe „Samstags in Isny“ bringt abwechslungsreiche Aktionen in die Innenstadt. Am Samstag, 21. August, tischen Lokale gemeinsam auf.

Nachdem diese Veranstaltung im Juli wegen des schlechten Wetters ausfallen musste, bietet sich Besuchern nun von 10 bis 16 Uhr gleich an drei Orten die Gelegenheit zur Einkehr mit Musik und Spezialitäten unter freiem Himmel, informiert die Isny Marketing GmbH. Erkennungszeichen sind die orangefarbenen Sonnenschirme.

Am Marktplatz bewirten das „Hello My Deer“ und der Hirsch bei Gitarrenklängen der „Drahtzieher“, David Klüttig und Bobby Guttenberger. In der Obertorstraße tischen das italienische Restaurant „AmaMi“, das Hotel Restaurant Bären und das griechische Lokal El Greco zusammen für ihre Gäste auf. Wer dort sitzt, darf sich über die Lieblingsstücke des Jazz-Trios Andieh Merk, Johannes Deffner und Andreas Piesch freuen. Im unteren Teil der Wassertorstraße laden das Irish Pub „Pat Murphys“, das Gasthaus Löwen, Mr. Imbiss und das Eiscafé Bellenzier zur Einkehr. Dort spielt das Duo „12 Strings and 1 Cello“ mit Reinhold Pfahl und Anna Gropper.