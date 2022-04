Isnyer Literaturtage zwischen Buchgenuss und Klassiker-TÜV

Bei den Isnyer Literaturtage vom 24. April bis 8. Mai gibt es zahlreiche Veranstaltungsformate für Literaturfans. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

Die Literaturtage starten am 24. April, um 10.30 Uhr im Adlersaal Isny mit der Präsentation der Gewinnertexte vom Isnyer Schreibwettbewerb. Ein Isny Bildzeichen des berühmten Designers Otl Aicher, dessen 100. Geburtstag Isny in diesem Jahr feiert, war Thema für die Textbeiträge. Die besten Prosa- und Lyriktexte werden von deren Autoren und Autorinnen vorgestellt. Am gleichen Tag liest die deutsche Buchpreisträger 2021 Antje Rávic-Strubel aus ihrem prämierten Roman „Blaue Frau“. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, ebenfalls im Adlersaal Isny.

Bei „Buchgenuss nach Ladenschluss“ bieten die beiden Buchhandlungen in Isny bei kleiner Bewirtung das ausgiebige Durchstöbern der Bücherregale an. Den Anfang macht die IGEL-Buchhandlung am 25. April von 18 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind bis 23. April möglich. Anmeldungen für den Abend in der Buchhandlung Mayer (3. Mai, 19 bis 21 Uhr) sind bis 30. April möglich.

Die Programmkinoreihe filmreif zeigt am 26. April um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny das Literaturtage Spezial „Wer wir waren“. Eine Dokumentation, die auf Grundlage einer Zukunftsrede des Schriftstellers, Denkers und Moderators Roger Willemensen basiert. Ebenfalls im Kino findet am 28. April um 19 Uhr, „Sommer Weltliteratur to go“ statt. Michael Sommers kurze YouTube-Clips, in denen er Literaturklassiker mit seinem Playmobil-Ensemble spielt, sind im Netz Kult. Für Isny hat er ein exklusiv zusammengestelltes Programm mit im Gepäck, dem Titel „Goethe auf der Hebebühne – der Klassiker-TÜV“.

Am 29. April um 19.30 Uhr folgt im Refektorium des Schloss Isnys die Lesung von Iris Wolff, Eichendorff-Literaturpreisträgerin 2021. Sie liest aus ihrem Roman „Unschärfe der Welt“. Der Förderverein für Kunst & Kultur im Schloss Isny bietet am 1. Mai „Ein Abend mit Heinrich Heine“ um 19 Uhr im Roten Salon im Schloss Isny an. Christine Feudig gibt an diesem Abend Einblicke in das Leben und Werk von Heinrich Heine.

Im Kinderprogramm bietet die Programmkinoreihe filmreif am 30. April um 15 Uhr im Neuen Ringtheater Isny ein Kinder-Spezial mit dem Film „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“, basierend auf den Kinderbuchklassikern von Erhard Dietl. Das Figurentheater Pantaleon bringt das Stück „So weit oben“ am 2. Mai um 15 Uhr in der Stadtbücherei auf die Bühne. Das KIEZ (Familienzentrum St. Josef) bietet „Zwergengeschichten am Lagerfeuer“ am 27. April um 17.30 Uhr an. Anmeldungen sind noch bis 27. April möglich.