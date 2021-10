Isnyer Literaturtage auch für Kinder

Die Isnyer Literaturtage lassen auch Kinder mit mehreren Veranstaltungen in die inspirierende Welt der Bücher eintauchen. Noch an zwei Donnerstagen, am 14. und 21. Oktober, kehren im Familienzentrum St. Josef (KIEZ) Ruhe und Entspannung ein, wenn Kinder von drei bis acht Jahren und ihre Eltern jeweils von 14 bis 15 Uhr gemeinsam Entspannungsgeschichten erleben können.

Ein wenig Mut müssen kleine Gäste dagegen am Mittwoch, 27. Oktober, auf den Kindergarten-Spielplatz „Schlossi“ mitbringen: Sprachfachkraft Annette Steybe unternimmt mit Fünf- bis Achtjährigen von 17.30 bis 19 Uhr bei Stockbrot am Lagerfeuer eine Gruselreise in die Welt der Geister, Vampire und Hexen. Anmeldung zu den Veranstaltungen unter Telefon 07562 / 3004 oder per E-Mail: stjosef.isny@kiga.drs.de

Eine Tonkugel zum Leben erweckt

Am 28. September hieß es im KIEZ bereits „Wir erfinden eine Geschichte“. Mit Annette Steybe ließen Kinder eine Tonkugel zu einer lebendigen Geschichte erwachen: Eine böse Hexe verzauberte die Prinzessin in ein schlafendes Einhorn. Doch drei Freunde – ein „Paw Patrol“-Hund, ein Dino-Jäger und ein Drache – konnten sie befreien, die Hexe fesseln und den Zwergen übergeben.

Am Ende des fantasievollen Nachmittags konnten die Kinder die selbst getonten Figuren ihrer eigenen Geschichte mit dem Titel „4 Plus4“ – alle Akteure waren vier Jahre alt – voller Stolz mit nach Hause nehmen. Und bei einem literarischen Spaziergang mit Gedichten und Reimen waren Kinder am 5. Oktober aktiv und kreativ im Schächele unterwegs.

Kinderbuchflohmarkt vor St. Michael und Theater in der Bücherei

Bei schönem Wetter suchen am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 14.30 Uhr Kinder- und Jugendliteratur, Romane, Sach- und Bilderbücher neue Lesefreunde beim Kinderbücherflohmarkt auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus St. Michael.

Auch die Stadtbücherei beteiligt sich an den Literaturtagen – kommenden Montag, 11. Oktober, um 15 Uhr mit einer Vorstellung des „Clowness Theaters“ aus Augsburg für Kinder zwischen vier und zehn Jahren.

Im Stück „Der Bücherschatz“ erleben Glucks und ihre 92-einhalbjährige Oma ein fabulöses Abenteuer. Sie finden ein geheimnisvolles Buch, in dem sie selbst die Protagonistinnen sind und auf eine wundersame Reise geschickt werden. Tickets gibt es in der Stadtbücherei Isny, unter Telefon 07562 / 912161 oder per E-Mail: info@buecherei-isny.de.

Zahlreiche Kooperationspartner

„Wir freuen uns, in Kooperation mit dem Familienzentrum St. Josef und der Stadtbücherei wieder ein so vielseitiges Programm zusammenzustellen“, erklärt Nadine Heindl von der Geschäftsstelle des Kulturforums Isny e. V., zumal das Angebot durch Aktionen und Lesungen von Grundschule und Gymnasium noch ergänzt wird.