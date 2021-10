Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorlesen verlockt zum Selber lesen! Das ist eine geheimhin bekannte Weisheit. In besonderem Maße gilt dies aber, wenn Buchautor*innen selbst aus ihren Bücher vorlesen. Darum nahm die Grundschule am Rain die Isnyer Literaturtage zum wiederholten Male zum Anlass, eine Autorin an die Schule einzuladen. Insgesamt rund 250 Kinder besuchten vergangenen Donnerstag die drei Lesungen von Sabine Bohlmann, von denen zwei in der Turnhalle der Grundschule am Rain und eine in der Grundschule Neutrauchburg stattfanden. Zunächst schlug die Autorin aus München die Klassenstufe 2 völlig in ihrem Bann, als sie die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte, vorlas. Danach machten Dritt- und Viertklässler die Bekanntschaft mit „Frau Honig“, einem wahrhaft zauberhaften Kindermädchen, das die Kinder der Familie Sommerfeld auf dem fliegenden Teppich zum Zähneputzen fliegt und Schimpfwörter in der „Böse-Wörter-Schublade“ aufbewahrt.

Im Anschluss an die Lesungen ließen sich viele Kinder ihre mitgebrachten Bücher signieren.

Dass Sabine Bohlmann nicht nur Bücher schreibt, sondern auch ausbildete Schauspielerin und Synchronsprecherin ist, war deutlich zu spüren. „Toll, wie sie verschiedene Stimmen nachmachen kann“, meinte eine Viertklässlerin.

Sabine Bohlmann leiht seit 28 Jahren Lisa Simpson ihre Stimme. Sie ist ebenfalls die Synchronstimme der „Maulende Myrthe“ in den Harry Potter Filmen.