Isnyer Leichtathletinnen steigern ihre Bestzeiten

Endlich wieder Staffellaufen – bbwohl Leichtathleten ja bekanntlich hauptsächlich in Einzeldisziplinen gegeneinander antreten, stellen Staffelläufe immer wieder das Highlight eines Wettkampftages dar. Dementsprechend groß war die Vorfreude der Isnyer Leichtathleten auf das siebte Sprint- und Läufermeeting in Gilching.

Bevor die Staffelläufe starteten, standen für die Athleten die Einzeldisziplinen auf dem Programm. Die noch 13-jährige Lilien Albinger trat in der Altersklasse U16 über 100m an. Nach einem tollen Start konnte sie ihren zweiten Platz halten und überquerte die Ziellinie nach 13,82 Sekunden. Lina Krauß, die bereits beim vorigen Wettkampf in Weissach im Tal ihre Bestleitung über 100 Meter deutlich steigern konnte, verbesserte sich in Gilching erneut. So blieb die Uhr für sie nach 13,71 Sekunden stehen. Im Anschluss konnte Annika Haschko über die 100 Meter Hürden ihre immer besser werdenden Leistungen im Training bestätigen. Über die längere Sprintstrecke von 200 Metern gingen Paula Helmle, Lina Krauß und Andrew Denzel an den Start. Andrew bewies einmal mehr, dass ihm die längeren Sprintdistanzen besser liegen als die kurzen. Seine Zeit von 25,69 Sekunden ist sehr vielversprechend für die Landesmeisterschaften im September. Paula und Lina absolvierten ihre 200 Meter in guten 27,70 beziehungsweise 28,29 Sekunden.

Im abschließenden 4x100-Meter-Lauf gingen die Mädels des TV Isny in der Reihenfolge Lilien Albinger, Paula Helmle, Lina Krauß, Annika Haschko an den Start. Nach perfekten Wechseln übernahm Annika Haschko als Schlussläuferin das Staffelholz an zweiter Position. Trotz sehr starker Schlussläuferinnen der Konkurrenz, konnte sie den Platz verteidigen und das Isnyer Staffelholz als zweites ins Ziel bringen.