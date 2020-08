Isnyer Leichtathleten starten nach Corona-Pause erfolgreich in die Saison

Die Freude war groß, als die Athleten des TV Isny nach langer Corona-Pause endlich in die Wettkampfsaison starten durften. Bei sommerlichen 35 Grad gingen die Athleten der Altersklasse U14, U16 und U18 beim Jump&Run-Meeting der LG Weissach im Tal an den Start. Die Jüngsten machten den Anfang und Lilien Albinger konnte sich gleich im Sprint über 75m in 10,71sec den Sieg sichern. Ihre Vereinskollegin Sarah Halder landete in neuer persönlicher Bestzeit von 10,84sec auf Platz drei. Im Weitsprung belegten die beiden Mädchen die Plätze zwei und drei.

In der U16 stand für Angelina Bokulic und Julius Eling dieses Jahr erstmals die Sprintstrecke über 100m auf dem Programm. In einem beherzten Rennen erreichte Angelina Bokulic in 14,53sec den zweiten Platz. Bei der männlichen Jugend belegte Julius Eling den dritten Platz.

Bei der U18 konnte Lina Krauß ihre gute Trainingsform bestätigen, indem sie ihren Zeitlauf in einer neuen persönlichen Bestzeit von 13,84sec gewann. Kurz darauf tat es ihr ihre Vereinskameradin Paula Helmle gleich. Auch sie konnte ihren Lauf in einer Zeit von 13,54sec gewinnen. Zusammen mit Annika Haschko ging Paula Helmle auch über die 100m Hürden an den Start. Am Ende durften sie sich über die Plätze drei und vier freuen.

Lange auf ihren Start hingefiebert hatten auch die Isnyer Langsprinter Andrew Denzel und Esther Eling, die über die 400m antraten. Während sich ihre Vereinskollegen schon zum Anfeuern um die gesamte Stadionrunde verteilt hatten, machten sich die beiden zum Start bereit. Andrew Denzel legte erfolgreich vor. 57,69sec bedeuteten für ihn in seinem ersten 400m Rennen den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Auch Esther Eling lief ein sehr couragiertes Rennen. Ihre tolle Endzeit von 61,60sec sicherte ihr nicht nur den Sieg, sondern übertraf auch ihre eigenen Erwartungen und die ihrer Trainer Heike Monzillo, Doris Thaler und Marie Frank.