Isnyer Leichtathleten in Eisenharz

Mit Erfolg haben 26 Nachwuchsathleten des TV Isny beim traditionellen Sportfest in Eisenharz teilgenommen. „Strahlende Gesichter, tolle Ergebnisse – trotz Wolken und Regen war es eine rundum geglückte Veranstaltung, die Isnyer Leichtathleten waren mit Begeisterung am Start“, berichten die Trainer Iris Huber (im Bild hinten links) und Achim Hertfelder (r.), die die Kinder begleiteten. Ziel für alle jungen Teilnehmer war, zu zeigen, was im Training geübt wird, und bei der Siegerehrung gab es für alle Teilnehmer die ersehnten Urkunden und Medaillen. Folgende Platzierungen haben für die Sportler des TV Isny erreicht: Schüler weiblich 6/7 – 2. Platz, Cecilia Pauler, 3. Platz, Maren Kulmus; Schüler weiblich 8/9 – 2. Platz, Zoey Bergmann, 3. Platz, Emilia Durach; Schüler männlich 8/9 – 1. Platz, Elias Unsinn; Schüler weiblich 10/11 – 2. Platz, Luisa Illig, 3. Platz, Nuria Schmidt; Schüler männlich 10/11 – 2. Platz, Philip Denninger; Weitere Platzierungen erreicht haben: 4. Platz, Philipp Westhäußer, 4. Platz, Alessia Pauler, 4. Platz, Sarah Halder, Johanna Westhäußer, Annika Schmid, Luisa Mader, Sarah Odemer, Melissa Maccarone, Leni Hertfelder, Edda Hertfelder, Lara Kastl, Alina Bokulic, Angelina Bokulic, Alisa Bokulic, Hannah Wolff, Greta Hege, Sofia Illig, Jule Bosch. Foto: TV Isny