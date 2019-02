Isnyer Langläufer überzeugen beim Schülercup

Beim zweiten Deutschen Schülercup im sächsischen Klingenthal sind auch einige Isnyer Langläufer dabei gewesen. Am ersten Tag musste in der freien Technik ein Nordic Cross absolviert werden. Auf der 1,6 Kilometer langen Strecke kam es dabei neben der Schnelligkeit auch auf technisches Vermögen an. Es mussten verschiedene Hindernisse wie Tretorgel, Schanze, Slalom- und Schlupftore durchlaufen werden.

Bei den Schülern 13 wurde Jakob Moch 17., Nele Rudhart lief bei den Schülerinnen 13 auf den 16. Platz. Tim Paitz wurde 32. in der Klasse Schüler 14. Lara Meroth komplettierte als 22. bei den Schülerinnen 15 die Isnyer Langläufer. Am zweiten Tag ging es mit einem Einzelrennen in der klassischen Technik weiter. Jakob Moch wurde dabei Siebter. Nele Rudhart lief in einem stark besetzten Teilnehmerfeld auf den 15. Platz. Beide mussten dabei drei Kilometer zurücklegen. Tim Paitz schaffte im Einzelrennen über 4,5 Kilometer als 23. den Sprung in die Pokalpunkte. Über die gleiche Strecke kam Lara Meroth auf den 28. Platz.

Alle Isnyer Langläufer sammelten Pokalpunkte für die Einzelwertung im Deutschen Schülercup und für die Vereinswertung des Deutschen Skiverbandes im Skilanglauf. In die Vereinswertung laufen neben den Punkten für den Schülercup auch die Punkte für den Deutschland-Pokal mit ein. In der Vereinswertung liegt der WSV Isny momentan unter den Top Zehn.