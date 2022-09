Isnyer Läuferinnen sind am Hochgrat erfolgreich

Der Berglauf am Hochgrat mit dem Ziel an der Bergstation gehört mit der 44. Auflage zu den ältesten Bergläufen in Deutschland. Mit seinen gut sechs Kilometern ist dieser Lauf relativ kurz, aber die zu bewältigenden 850 Höhenmeter weisen ihn als sehr steilen Berglauf aus. Ohne brennende Oberschenkel kommt hier laut Mitteilung des TV Isny keiner ans Ziel. Dafür herrschten ideale Laufbedingungen, um rund 150 Teilnehmer an den Start zu locken.

Für den TV Isny waren Petra Friedrich und Maike Hauser am Start. Petra Friedrich, die eigentlich auf den längeren Trailstrecken zu Hause ist, zeigte auch hier ihre Stärken und kam nach 49:43 Minuten als Fünfte bei den Frauen und als klare Siegerin der W40 ins Ziel. Maike Hauser (53:28) wurde Neunte in der Gesamtwertung und Vierte in der W20. Damit konnte sie laut TVI-Mitteilung nach einer Verletzungsphase in der Vorbereitung dennoch zufrieden sein.