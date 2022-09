Isnyer können beim Fahrradklima-Test abstimmen

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei wird dieses Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gibt es viel Potential für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau, teilt die Ortsgruppe Isny/Argenbühl mit. Sie ruft die Bürger auf, bis Ende November an der Abstimmung unter www.fahrradklima-test.de teilzunehmen.

Ein hoher Radverkehrsanteil ist Voraussetzung für einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr und eine menschenfreundliche Stadt. Um weitere Maßnahmen anzustoßen, brauchen Gemeinderat und Verwaltung die Rückmeldung der Bürger, denn sie wissen am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein. 2020 bewerteten knapp 230 000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden. Isny wurde dabei mit der Schulnote 3,24 bewertet.