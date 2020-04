Isnyer Kinderschutzbund verschenkt „Spieltüten“

„Aus Familien hört man immer seltener, dass es ihnen gut geht“: Dies ist jedenfalls der Eindruck von Angelika Biesinger und Alexandra Mahruki, den Organisatorinnen einer „Spieltüten-Aktion“ des Kinderschutzbundes in Isny. „Viele Familien sind sowieso stark gefordert, teils am Ende ihrer Kräfte, manche auch noch im finanziellen Kampf ums Durchkommen – und jetzt kommt auch noch Corona dazu“, berichtet Elisabeth Rupf-Bolz, die sich mit Alexandra Mahruki jeden Dienstag – so auch diesen 21. April – von 10 bis 12 Uhr bei der Sprechstunde im Familientreff im Schloss 2 in Isny abwechselt. Die beiden Ehrenamtlichen wollen hineinhören in Familien, um Rat zu geben und auch ganz konkret zu helfen.

Es sei „kaum vorstellbar“, wie die betroffenen Familien „jetzt auch noch die Auflagen der Corona-Pandemie bewältigt müssen“, schildert Rupf-Bolz ihrer Erfahrungen der vergangenen Wochen. „Kleine und große Kinder bei Laune halten, Schulkinder unterrichten, Homeoffice bewältigen – Rituale, wiederkehrende, verlässliche Alltagsabläufe geraten durcheinander, brechen ganz weg, Bewegung draußen fehlt, Kontakte zu andern Kindern sollen vermieden werden, ebenso zu Oma und Opa, die eigentlich gerne mithelfen würden“, ergänzt Angelika Biesinger die Schilderungen zur Erlebniswelt in Familien in den Zeiten der auferlegten, notwendigen Einschränkungen.

Helfen, um Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können

Und Alexandra Mahruki fügt hinzu, dass „die Kinder in ihrer Entwicklung dabei doch auf Sozialkontakte mit Gleichaltrigen angewiesen sind, genauso auf die geistigen Anregungen im Kindergarten und in der Schule. Wie sollen denn Eltern, geschweige denn Alleinerziehende, den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden?“

Natürlich befänden sich viele Betroffene in einer Ausnahmesituation. Es müsse damit gerechnet werden, dass viele Familien an den Folgen noch lange zu tragen haben. Für manche Kinder seien die vergangenen Wochen geradezu traumatische Erfahrungen. Hilfe müsse ihnen allen dennoch – oder umso mehr – angeboten werden.

Seit Jahresbeginn werden auch Kunstkurse angeboten

Als ob es eine Vorahnung der Engagierten im Isnyer Kinderschutzbund zu Beginn des Jahres war: Diplom-Kunsttherapeutin Alexandra Mahruki bietet in den neu gestalteten Räumen des Familientreffs im Schloss Kunstkurse für Kinder verschiedener Altersklassen an, damit sie in geschütztem Raum während eines kreativen Prozesses ihre Gefühle ausdrücken und verarbeiten können.

Weil in diesen Wochen alle Kinder im selben „Corona-Boot“ sitzen, packten die Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes unlängst auch noch 150 Päckchen mit Beschäftigungsmaterialien für die verschiedenen Altersstufen: Krippenalter, Kindergartenalter und Schulkinder. Durch Spenden finanziert, wurden die Sachen in örtlichen Geschäften eingekauft: Die Igel Buchhandlung, Spiel und Freizeit Binder und Grass Schreibwaren gewährten ihrerseits beträchtliche Nachlässe für den guten Zweck. Der Kinderschutzbund ist wiederum dankbar für weitere Spenden, um noch mehr „Spieltüten“ packen zu können.

Familien können sich beim Kinderschutzbund melden

Verteilt werden die Päckchen auf verschiedenen Kanälen, in erster Linie an Familien, die sich in Notlagen befinden, die durch die Corona-Pandemie unter Umständen zusätzlich „gebeutelt“ sind, oder bei denen der Osterhase zu wenig vorbeibringen konnte. Familien, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen, dürfe sich auch gerne selbst beim Kinderschutzbund melden, um einen Abholtermin für eine „Spieltüte“ zu vereinbaren, verspricht Alexandra Mahruki.

Jedes Päckchen soll eine kleine Aufmunterung sein mit der Botschaft: „Ihr seid nicht vergessen! Der Kinderschutzbund ist für Euch da.“ Das gilt laut Angelika Biesinger übrigens auch, falls Familien aktuell in eine finanzielle Notlage geraten. Hier helfe der Kinderschutzbund auch kurzfristig, um die Zeit zu überbrücken, bis Hilfen durch Behörden oder Ämter anlaufen.