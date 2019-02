Isnyer Kinder- und Jugendarbeit in gutem Klima

In der Mensa des Schulzentrums ist der Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny zur Jahreshauptversammlung beieinander gewesen.

Gekommen waren der ehrenamtliche Vorstand, Delegierte der Elternbeiräte der Schulen, die Fachkräfte der verschiedenen Arbeitsbereiche, Vereinsmitglieder, Vertreter der Stadtverwaltung, Fraktionsvertreter des Gemeinderats sowie der Geschäftsführer des Vereins, der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt, Matthias Hellmann.

Die Vereinsvorsitzende Claudia Mayer charakterisierte die Breite und Qualität der Vereinsaufgaben mit dem Symbolbegriff „von einem guten Klima“. Große Sorgen mache das „Klima“ in europäischer, weltpolitischer und ökologischer Hinsicht. „Was unsere Arbeit betrifft, geht es darum, ein Klima zu schaffen, das es unseren Kindern ermöglicht, ihre Gemeinschaftsfähigkeit, ihren Selbstwert und ihre Verantwortung für sich und andere entwickeln zu können.“

„Froh und dankbar“

Es sei im Auftrag der Stadt die Aufgabe des Vereins, Kinder und Jugendliche zu unterstützen und zur Familienfreundlichkeit Isnys beizutragen. Für das gute Klima zwischen Vorstand und Geschäftsführer, zur angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft aller Aufgabenfelder an den Schulen, im Schülerhaus, in der offenen Jugendarbeit, zur Lehrerschaft, zu den Elternvertretungen und zur Stadtverwaltung sei man „einfach nur froh und dankbar“.

Geschäftsführer Hellmann verwies in seinem Jahresbericht auf den jährlich gedruckten Jahresbericht des Vereins, der auf den Plätzen auslag und auch im Büro in der Seidenstraße angefordert werden kann. Er sei Teil der Dokumentationspflicht wie sie auch im Kooperationsvertrag mit der Stadt vereinbart ist. In diesem Zusammenhang verwies Hellmann auch auf das große Unterstützer-Netzwerk, damit neben der tagtäglichen Arbeit des 20-köpfigen Fachpersonals – fast alle mit Teilzeitanstellung – an den Schulen und in der Stadt auch spezielle Projekte und Veranstaltungen realisiert werden können.

Sehr gefordert gewesen

Ausführlich informierte er über die verschiedenen Betreuungsformate des Schülerhauses, als Kindertagesstätte mit zwei Hortgruppen, zwei Gruppen der Verlässlichen Grundschule und weiteren Betreuungsmodellen. Die ehrenamtlichen Frauen und die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen unter Leitung von Regine Fuchs seien durch die Interimslösung sehr gefordert gewesen, mussten miteinander spontan und kreativ Herausforderungen bestehen.

Bedauerlich, weil für viele Familien wertvoll gewesen, ist eine notwendig gewordene Reduzierung donnerstags.. Konnten vor dem Schulumzug noch ergänzend zum Kernangebot weitere 85 bis 90 Grundschulkinder beim Mittagessen zwischen Schulende und Beginn der Nachmittagsschule betreut werden, musste bei diesem nur durch ehrenamtliche Unterstützung überhaupt möglichen Angebot die Platzzahl reduziert werden.

Schwer vorstellbar

Der momentane Stand der verschiedenen Betreuungsangebote für Grundschulkinder würde ausreichen, um den derzeitigen Bedarf zu decken. Eine zu erwartende steigende Nachfrage und somit Erweiterung des Angebots sei unter den momentanen räumlichen Verhältnissen schwer vorstellbar.

Als Partner der Stadt, der Grundschule und auch der Elternschaft sei der Verein mit seiner pädagogischen Erfahrung freilich offen und gesprächsbereit an einer sinnvollen Weiterentwicklung der Betreuung von Grundschulkindern mitzuwirken.

Ein weiterer Info-Schwerpunkt war das EU-Projekt „Brückenbau“ mit dem Nadine Rox betraut ist.

Nicht mehr wegzudenken

Im Zusammenwirken mit Elternhaus, Verbundschule, Klassenlehrer, Unternehmen, Handwerker, Arbeitsagentur werden Schüler in ihrer Berufsorientierung und -findung unterstützt. „Mit dem Personal der Schulsozialarbeit, einschließlich der Karrierebegleiterin Nadine Rox, ist ein Qualitätsmerkmal erreicht, das uns von anderen Schulen abhebt“, so das Urteil von Konrektor Wolfgang Grimm. Sie alle seien im Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Grimm betonte auch das gute Klima untereinander. Kein Schüler verlasse mehr die Schule ohne Anschluss, ohne zu wissen, wie es weitergeht.

Als stabile Säule in den rasanten Veränderungen erweist sich seit 25 Jahren Erich Laib, verantwortlich für die Kasse und die Finanzierung der Arbeit. Über sein PC-Programm – in Zusammenarbeit mit Melanie Felkel von der Stadtverwaltung – laufen unzählige Posten mit insgesamt rund 750 000 Euro an Einnahmen und Ausgaben. Die Prüferinnen bescheinigten Laib eine untadelige Kassenführung.

„Eine sinnvolle Investition“

„Ich investiere zwar viele Stunden. Aber weil es für unsere nachrückenden Jugend ist, deshalb ist jede Stunde eine sinnvolle Investition in die Zukunft“, sagte Erich Laib ganz nebenbei. „Vor 25 Jahren haben wir mit einer Sozialarbeiterin begonnen…die gesellschaftlichen Probleme haben halt auch unsere Isny-Idylle erreicht.“