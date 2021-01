Isnyer Karateschüler trotz Corona erfolgreich

Die Karateschule Imeri in Isny blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an zwei Online-Wettkämpfen zurück. Laut Pressemitteilung haben die Schüler und Trainer der Allgäuer Karateschule in den beiden Weltverbänden World Martial Arts Committee (WMAC) und World Union Karate Federation (WUKF) ihre Leistung auf die Probe gestellt und sich mit internationalen Gegner gemessen. Dabei waren elf Nationen wie die Slowakei, Norwegen, Österreich, Italien, die USA oder Italien am Start.

Nachdem alle Sportstätten – inklusive aller Standorte der Karateschule – aufgrund der Corona-Verordnungen schließen mussten, fand das Karatetraining in den vergangenen Monaten über Videokonferenzen statt. So wurde weiterhin fleißig trainiert, an Techniken gearbeitet und Bewegungsabläufe perfektioniert, teilt die Schule weiter mit. In den Wettkämpfen verzeichnete die Karateschule Imeri eigenen Angaben zufolge vier Siege, drei zweite und fünf dritte Plätze. Für die Teilnahme musste ein Video gedreht und eingeschickt werden, bewertet wurden die Ausführung und die Kontrolle der Techniken sowie Variation, Rhythmus und Geschwindigkeit. Die Karateschule nahm sowohl im Kata als auch im Kumite teil.

Trainer Enis Imeri sei seit Langem das erste Mal selbst wieder zum Wettkampf angetreten. Im Grand Champion Kata, einer gemischten Kategorie offen für alle Stilrichtungen und Gürtelfarben, musste er sich nur knapp einem Italiener geschlagen geben. Zusätzlich erkämpfte sich Enis Imeri einen weiteren zweiten und einen dritten Platz in stark besetzten Klassen. Nora Köpf sicherte sich im Grand Champion Kata den dritten Platz, und Trainer Thomas Petek, der normalerweise als Kampfrichter tätig ist, schrammte knapp am Treppchen vorbei und erreichte den vierten Platz. Tina Flehmig gewann ebenfalls im Kata zweimal Bronze. In ihren jeweiligen Klassen im Kumite holten Oliver Müller Gold und Sebastian Müller Silber nach Hause. Sowohl für die beiden Müllers als auch für Tina Flehmig war es erst das zweite Turnier. Julia Flehmig habe souverän gekämpft, jedoch reichte es nicht für einen Podestplatz. Tom Fimpel feierte seine Wettkampfpremiere mit einem Sieg im Kumite. Auch Sophie Baldauf und Nora Köpf, beide langjährige Kämpferinnen der Karateschule, verzeichneten einen Sieg in ihrer jeweiligen Klasse. Köpf holte zusätzlich einen weiteren dritten Platz im Kata.