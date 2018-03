Isnyer Käsküche in neuen Händen

Nach 20 Jahren ihr Lebenswerk, „meine geliebte Käsküche“, in neue Hände zu geben, fällt Evelyn Wild merklich nicht leicht. Sie hat sie aufgebaut, durch viele emotionale Täler geführt und schließlich zur Erfolgsgeschichte gemacht. Doch um deren Zukunft zu sichern, und auch jene ihrer sechs Milchlieferanten, hat die 59-Jährige zum Jahreswechsel die „Isnyer Käsküche“ an der Maierhöfener Straße an Monita und Alexander Diet übergeben.

Das Ehepaar übernimmt alle der rund 20 Mitarbeiter von Wild und bringt selbst beste Voraussetzungen mit: Er ist gelernter Käser und staatlich geprüfter Techniker für Milchwirtschaft und Molkereiwesen, sie gelernte Kauffrau im Einzelhandel. Käserei und der Laden, der neben den ökologischen Molkereiprodukten auch Bio-Gemüse und weitere nachhaltig produzierte Lebensmittel im Sortiment führt, liegen künftig also in vier tatkräftigen Händen.

Fachpersonal hat gefehlt

Statt in zwei, wie bei Evelyn Wild: „Ich hatte zunehmend Angst, das Pensum nicht mehr zu schaffen und den Betrieb damit zu gefährden, ich musste immer mehr Arbeit zusätzlich selbst übernehmen, da geeignetes Fachpersonal fehlt, und immer mehr behördliche Auflagen erfüllen“, schrieb sie in ihrem Weihnachts- und Abschiedsgruß 2017 an Kunden und Lieferanten.

Ihr sei „langsam die Hoffnung auf Abhilfe oder Besserung“ abhandengekommen und habe „rechtzeitig einen geeigneten Nachfolger, am besten eine Familie“ gesucht, damit die Sennerei „nicht mehr nur an einer Person hängt und der Betrieb stabiler dasteht“.

Über ein Internet-Portal für Unternehmensnachfolgen kam Wild mit den Diets zusammen. Sie seien sich „auf Anhieb sympathisch“ und wenig später handelseinig gewesen, dass der 48-Jährige Niederbayer und seine Frau, Eltern von zwei erwachsenen Kindern, die Käsküche „in die nächste Generation führen“. Unter Umständen sogar mit noch zwei tatkräftigen Händen, jenen des Freunds der Tochter, der Koch gelernt und später auf Käser umgesattelt hat. „Das ist ein Gedanke, schauen wir mal“, sagt Alexander Diet.

Denn weil vor der Haustür ein Rad- und Wanderweg vorbeiführt, gebe es die Überlegung, während des Sommers das gastronomische Angebot für die Bewirtung von Ausflüglern auszuweiten.

Zugleich wollen die Diets an den Angeboten von Evelyn Wild nicht viel ändern: „Die Führungen, jeden Freitag um 10.30 Uhr, im Juli und August zusätzlich auch dienstags, werden wir beibehalten“, unterstreichen die neuen Inhaber. Und weil immer mehr Anfragen für Käseschulungen und Vorträge einträfen, sei ein neuer Vorführraum vorstellbar.

Derlei Pläne unterstreichen im Umkehrschluss, was Wild zum Abschied bewog: „Es ist paradox, einerseits ist alles in bester Ordnung, die Käsequalität stimmt, Auszeichnungen gibt es immer wieder, nette Kunden und Mitarbeiter, viele positive Rückmeldungen, sehr viel Interesse für unsere Käse“. Andererseits hatte sie Tag für Tag um diesen Erfolg zu kämpfen, seit 20 Jahren.

Sie hoffe nun, Kunden und Lieferanten mögen „der Käsküche die gleiche Treue halten wie bisher und damit auch unseren Landwirten, die so konsequent ökologisch arbeiten wie es inzwischen im Bio-Bereich selten geworden ist – mit behornten Kühen, dem Einsatz für mehr Artenvielfalt, Weidehaltung, Heumilch und Verzicht auf Hochleistungsfutter“. Das ist Evelyn Wild besonders wichtig.

Nachvollziehbare Produktion

Und genau diese Auflistung bewog Monika und Alexander Diet, nach Isny zu kommen: „Die Käsküche ist ein schöner, handwerklicher Betrieb, die Produkte sind gut, man weiß, was gemacht wird und wo’s hingeht, vom Produzenten bis zum Lieferanten ist der Weg direkt zu verfolgen und nachzuvollziehen“, unterstreicht Diet. Er arbeitet seit 30 Jahren in der Milchwirtschaft, zuletzt in einem großen Weichkäsebetrieb in Sachsen, das Allgäu ist ihm indes bestens bekannt, sein Vater stammt aus Ebratshofen.

Kein Wunder, dass ein eigener Käseladen immer wieder im Gespräch war, die Käsküche seien ihm und seiner Frau „nicht ganz fremd“ gewesen, die Entscheidung fürs Allgäu fiel schließlich, weil „Gegend, Lage, Stammkundschaft, Urlauber – alles bei Evelyn Wild von Anfang an da waren“. Nicht zu vergessen die Lieferanten: „Wir bezahlen einen der höchsten Milchpreise in Deutschland, davon können unsere Bio-Bauern leben, drei von den sechs sind sogar vom Neben- in den Vollerwerb gewechselt.“

Das zu unterstreichen ist Evelyn Wild genauso wie Monita und Alexander Diet besonders wichtig. Er könne sich sogar vorstellen, einen siebten Milchbauern mit ins Boot zu holen: „Im Winter reicht’s aktuell nicht, im Sommer ist es eventuell ein bisschen zu viel, aber wenn ein kleinerer Betrieb noch dazukommt, könnte es passen“, sagt Diet. Aber diese Suche habe Zeit.