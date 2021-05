Isnyer Jungstörche trotzen dem nasskalten Allgäuer Frühling.

Es grenzt fast an ein Wunder, dass nach den vielen kalten Regentagen noch Jungstörche in den Nestern überlebt haben. Sogar die beiden Ältesten, das Jungstorchduo vom Rathausnest, hat tapfer durchgehalten. Wenn weiterhin alles gut geht, werden die beiden am 4. Juni beringt, die anderen Jungstörche sind noch jünger, die sind erst später mit der Beringung an der Reihe. In 14 Nestern wurde gebrütet, in 12 Nestern ist mindestens noch ein Jungstorch zu sehen, der Nachwuchs aus zwei Nestern hat leider nicht überlebt. Die Storchenkinder vom Rathausnest können über die Webcam beobachtet werden: isny.tv. Auf der Isnyer Storchenseite gibt‘s im „Tagebuch“ fast jeden Tag aktuelle News und Bilder über die Isnyer Storchenfamilien. Foto: Ulrike Maruszczak