Isnyer Jubiläum spürt Otl Aicher nach

Anlässlich des 100. Geburtstags des berühmten Gestalters Otl Aicher setzt Isny von Mai bis Oktober seine Verbindung zu ihm in Szene. Wie das Büro für Stadtmarketing mitteilt, soll das mit der Ausstellung im Kurpark genauso geschehen wie mit dem Veranstaltungsprogramm.

Nach Angaben der Stadtmarketing-Büros entstand zwischen Otl Aicher und Isny eine besondere Verbindung nach dessen Umzug in den Weiler Rotis. Nach und nach, immer anlassbezogen, entstanden zwischen 1977 und 1985 Bildzeichen, die die Vielschichtigkeit von Stadt und Region vermitteln: mit schwarzen Linien auf weißem Grund, in fast quadratischem Rahmen waren es am Ende 136 Motive. Mit diesem Erscheinungsbild für Isny habe Aicher ein Exempel moderner Stadtwerbung statuiert, heißt es. Mit der Idee, die Bildzeichen jetzt im Jubiläumsjahr lebendig werden zu lassen, sei ein pralles Veranstaltungsprogramm entstanden. Es begleitet die Ausstellung im „Aichermagazin“, die am 21. Mai den Auftakt zum Jubiläumsjahr gibt.

Die Angebote orientieren sich an den Motiven der Bildzeichen, die die Vielseitigkeit Isnys spiegeln und an dem Charakter Otl Aichers, der 1991 an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb. Bis Oktober sind Jung und Alt eingeladen, den für die Stadt so wichtigen Gestalter kennenzulernen. „Alle Angebote laden außerdem dazu ein, selbst aktiv zu werden“, sagt Karin Konrad vom Projektteam der Isny Marketing GmbH, das die Jubiläumsaktivitäten steuert. Bei den Exkursionen der Reihe „Tannen, Heu & Apfelbaum“ geht es hinaus in die Natur: zu den Wäldern und Wiesen, die Aicher auf so manchem Bildzeichen festgehalten hat. Kräuterkundlerinnen, Allgäu Ranger und Baumpfleger geben Einblicke in die Welt der Adelegg, des Krauts und der Gehölze.

Unter dem Motto „Traktor, Kühe, Bauernhaus“ geht es zu den Höfen der Umgebung, in Ställe und in Sennereien. Dort warten neben Fleckvieh, Hühnern und den Bauern, auch Ideen und Produkte, die das Allgäu hervorbringt. Die Rubrik „Bilder, Zeichen & Geschichten“ regt zum kreativen Schaffen an. Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche sollen der Arbeitsweise Aichers nachspüren. Bei Literatur- und Theaterprojekten sind die Aicherschen Bildzeichen Impulsgeber für eigene Gedanken und Geschichten. Die Isnyer Marktveranstaltungen sind eine Einladung die Region in ihren Produkten zu erschmecken und die Trubeligkeit der Kleinstadt beim zünftigen Beisammensein ungefiltert zu erleben.

Alle weiteren Infos zum Jubiläum gibt es unter www.isnyaicher22.de.