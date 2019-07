Isnyer in Hochform: Flashmob trifft Fasspferd

Schöner hätte das 399. Kinder- und Heimatfest nicht ausklingen können: Trotz des lauen Sommerabends füllten Interessierte das Festzelt beim Talentschuppen „Isnyer für Isnyer“ zur Gänze und kamen in den Genuss von acht überraschend spektakulären.

Moderator und Organisator Frank Müller kontrollierte im Vorfeld strengstens, ob auch wirklich alle Talente aus Isny sind: „Schließlich heißt das Isnyer für Isnyer – und das soll auch tatsächlich von Isnyern für Isnyer sein.“ Umso beachtlicher war deshalb die gute Qualität der Showeinlagen. „Das ist ja hier wie im Varieté“, urteilten Gäste, die zum ersten Mal den Talentschuppen besuchten.

Nach einem kurzen Rückblick von Silvia und Hubert Nachbauer, dem immer noch fröhlich und frisch wirkenden Trachtenpaar 2019 auf die vergangenen Tage, eröffnete die Rollitanzgruppe „Future“ aus dem Stephanuswerk mit spürbar großer Freude das Programm. Die „Flashlights“ der Tanzschule Magg zeigten mit ansteckender Dynamik, womit sie international Preise abräumen. Nicht nur Fachjuroren zeigen sich begeistert, auch das Isnyer Publikum tobte.

Tanzlehrerin Andrea Magg nutzte die gute Stimmung im Festzelt und wagte ein Experiment – einen so genannten „Flashmob“. Nach der sympathischen Anleitung der Tanzlehrerin wippte, tanzte, schunkelte und drehte sich gut dreiviertel der Zeltbesucher und eine beachtlich große Gruppe auf der Bühne im Takt zu dem Lied „Deine himmel-, himmel-, himmelblauen Augen“.

Dann folgte ein „Fasspferd“: Zum ersten Mal beim Talentschuppen überhaupt schwang sich die Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf auf ihre Trainingstonne und die Gymnastikmatten und zeigten Akrobatik der Extraklasse. Was normalerweise in bis zu fünf Metern Höhe auf einem galoppierenden Pferd stattfindet, formten die sechs jungen Damen unter der Leitung von Anne Weber um zu einem synchronen und spektakulären Showprogrammpunkt mit Gänsehauteffekt.

Als sich Jubel und Applaus für die Pferdesportlerinnen langsam legten, zückte das Publikum für Etienne Ficociello die Handys in Taschenlampenfunktion oder entzündete Feuerzeuge: Mit viel Gefühl und glockenklarer Stimme sang er über sämtliche Nebengeräusche vom Festplatz hinweg vom Schmerz der Liebe und vom Abschied. Auf das stimmliche Talent folgten die beiden Tänzerinnen „Pamina und Giulia“, die sich über Wochen ebenfalls bei der Tanzschule Magg vorbereitet hatten. Das Ergebnis machte deutlich, was regelmäßiges Training bringt: erstens Spaß und zweitens eine beachtliche Leistung. In der langen und komplizierten Choreographie war nicht ein einziger erkennbarer Fehler. „Respekt!“, urteilte Frank Müller spontan.

Auch bei den drei folgenden Tanzeinlagen der Tanzschule von Elif-Suzan Zeh fragte das Publikum: Wie bitte merken die sich das? Kilometerlange Bewegungsabfolgen, nichts wiederholt sich, alles geht blitzschnell und sieht dazu noch super aus. Die „Hip-Hop-Kids“ tanzten unter tosendem Zwischenapplaus irre flink durch ihre Figuren, die Teens überzeugten synchron und ausdrucksstark mit einer musikvideoreifen Performance.

Den Abschluss machte die Tanzlehrerin selbst: 14 Minuten nonstop Showtanz mit „High Heel Hip Hop“, die Damen auf ihren Schuhen mit Absätzen schwangen so lasziv ihre Hüften und die langen Haare, dass es manch einem im Publikum beim Zuschauen ganz schwindlig wurde. Mit dem Abschied eines langjährigen Tanzschülers im Team ging der Talentschuppen kurz nach zehn Uhr und nach acht echten Höhepunkten zu Ende.

Müller legte den Gästen noch einmal ans Herz, auch fürs Jubiläumsjahr 2020 nach schlummernden Talenten zu graben, alte Showeinlagen neu aufzulegen oder sich ab heute auf einen ganz besonderen Montagabend vorzubereiten: „Da wollen wir alles toppen, was bisher dagewesen ist.“ – Nach diesem Talentschuppen 2019 eine wirklich große Herausforderung.