Isnyer Hilfsorganisation rettet vierjähriges Mädchen

Daniel Walzer ist viel in der Welt unterwegs. Vergangene Woche weilte er kurzzeitig in Isny, weshalb endlich der Fototermin für die symbolische Scheckübergabe verabredet werden konnte: Er und sein Vater, Optikermeister Rüdiger Walzer, haben die private Hilfsorganisation „Wir helfen sehen“ ins Leben gerufen. Die fand als lokale Initiative in Isny 2019 erstmals Aufnahme in „Helfen bringt Freude“, die große Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

Und die Walzers setzten die 3600 Euro umgehend ein, die sie – wie jedes andere der rund 80 Hilfsprojekte im SZ-Verbreitungsgebiet – anteilig erhalten hatten aus dem Rekordergebnis von insgesamt 644 071 Euro, das die Leser 2019 aufgebracht haben. „Wir sind den für die Spende unglaublich dankbar, weil wir das Geld dringend gebrauchen konnten“, unterstreichen Daniel und Rüdiger Walzer am vergangenen Freitag.

Hautkrebs auf der Augenbindehaut

Denn mit der einen Hälfte, rund 1800 Euro, konnten zwei dringende Operationen in Uganda bezahlt werden: Jene für ein Mädchen aus einem Slum in der Hauptstadt Kampala, die vierjährige Anena, dürfte ihr aller Wahrscheinlichkeit sogar das Leben gerettet haben. Bei Anena war ein malignes Melanom auf der Augenbindehaut entdeckt worden – schwarzer Hautkrebs, besonders aggressiv, der entfernt werden muss, bevor er Metastasen im ganzen Körper streuen kann.

„Wenn dieser Tumor nicht schnellstmöglich operiert wird, muss das kleine Mädchen mit hoher Wahrscheinlichkeit daran sterben“, warben die Walzers abseits der SZ-Spende auf der Internetpräsenz von „Wir helfen sehen“ um Unterstützung. „Inzwischen wurden die Operationen von uns finanziert und durchgeführt, ebenso die Nachuntersuchungen“, berichtete Daniel Walzer am Freitag.

Drohende Erblindung bei 15-Jährigem

Die zweite Operation hat den 15-jährigen Daniel, ebenfalls in einem Slum in Kampala aufgewachsen, aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem Erblinden gerettet. Er litt unter einem sogenannten „Keratokonus, einer kegelförmigen Verwölbung der Hornhaut“. Mit der Operation, dem sogenannten „Crosslinking“, kann „die zunehmende Verwölbung aufgehalten und der Junge vor dem Erblinden gerettet werden“, schildern die Walzers auf ihrer Website die medizinischen Details.

Die zweite Hälfte der SZ-Leserspende setzen sie ein, um zwei junge Ugandesen zu Augenoptikern auszubilden. Bei der Vorstellung von „Wir helfen sehen“ hatte die SZ am 24. Dezember 2019 ausführlich über dieses Vorhaben berichtet. „Unser Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe“, fasst Daniel Walzer noch einmal zusammen. „Wir finanzieren die Ausbildung zum Optiker, damit die beiden künftig vor Ort Brillen fertigen können und die Wertschöpfung in Uganda bleibt.“ Selbstverständlich sei „unser Plan“, fährt Daniel Walzer fort, „dass sie als Optiker künftig auch für unseren Verein arbeiten, in Uganda zum Beispiel Termine mit Augenärzten koordinieren“.

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel

Die Aktivitäten von „Wir helfen sehen“ sind eng verknüpft mit jenen der niederländischen Hilfsorganisation „22Stars“, die seit Jahren in Slums in Kampala tätig ist und in deren Vorstand Daniel Walzer sitzt. Gegründet wurde die Organisation nach seinen Angaben von Stella Airddi, die die Philosophie verfolge, dass „nicht viele Menschen aus westlichen Ländern den Ugandesen alles vor die Füße kippen“, sondern die Menschen im Land selbst tätig werden können.

Bindeglied vor Ort sei Projektmanagerin Susan, eine auf den HIV-Virus positiv getestete Mutter von drei Kindern, die ebenfalls in einem Slum groß geworden ist. „Du brauchst Leute vor Ort“, betont Daniel Walzer. Hintergrund sei vor allem die Geschichte des schwarzafrikanischen Landes nach dem Ende der Kolonisation und den „damals willkürlich gezogenen Grenzen“. In Uganda lebten Stämme unter der Fahne einer Nation, „die verschiedene Sprachen sprechen, sich untereinander nicht verstehen, ganz anders als bei uns, nicht vergleichbar mit Dialekten wie Schwäbisch oder Bayerisch“.

Verantwortliche bezahlen Reisen nach Uganda selbst

In diesem Umfeld sei Susan für den Erfolg von „22Stars“ ebenso unverzichtbar wie für „Wir helfen sehen“. „Durch sie sind unsere Leute im Slum ein Teil der Gesellschaft, sagt Daniel Walzer. Beide Partnerorganisationen teilten sich die jeweilige Arbeit, „um Kosten zu reduzieren“. Gleichzeitig reisten Verantwortliche im Durchschnitt alle drei Monate nach Uganda, um die Erfolge der Projekte zu überprüfen.

Das aber, ist Walzer wichtig zu betonen, „alles auf freiwilliger Basis, unsere Zeit und die Reisekosten sind ein Eigen-Invest, damit wir nicht unnötig Mittel verbrauchen, etwa für Verwaltungsaufgaben“. Die eingeworbenen Spendengelder sollen Bedürftigen eins zu eins zugute kommen.

Kooperation mit zweiter Isnyer Hilfsorganisation

Übrigens: „Wir helfen sehen e.V.“ und das zweite von der SZ-Weihnachtsaktion unterstützte private Isnyer Hilfespojekt, „Ccara e.V.“ von Heike und Roman Maurus in Neutrauchburg, haben begonnen, in einzelnen Fällen miteinander zu kooperieren.