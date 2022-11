Isnyer Herzwoche mit Infos rund ums Organ

„Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“ stehen dieses Jahr im Mittelpunkt der Deutschen Herzwoche. Vom 14. bis 18. November stellt die Klinik Schwabenland die Vorträge zur Herzwoche online bereit. Bundesweit werden die Herzwochen von der Deutschen Herzstiftung initiiert. Mediziner, Notfallexperten, Ernährungsfachleute und Spezialisten für Medikamente beleuchten das Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die Herzwoche wird von den Waldburg-Zeil Kliniken in Kooperation und mit Unterstützung der NTA Isny und der Schwäbischen Zeitung durchgeführt. Alle Vorträge sind ab dem 14. November im Youtube-Kanal der Waldburg-Zeil Kliniken abrufbar. Auch kann in diesem zeitraum Kontakt mit den referenten aufgenommen werden – per Email oder Telefon.

Vorhofflimmern aus Sicht der Medizin

Dr. Roman Schmucker, Chefarzt im Bereich Kardiologie der Klinik Schwabenland, zeigt Ursachen und Folgen des Vorhofflimmerns auf. Roman Schmucker geht auf die Risikofaktoren ein, die Vorhofflimmern begünstigen können. Wie kann man Vorhofflimmern selber erkennen beziehungsweise wie wird es in der Medizin diagnostiziert und wie sieht die Behandlung aus? Mit welchen Maßnahmen können Menschen Vorhofflimmern verhindern oder das Risiko stark reduzieren? Diese Fragen beantwortet Dr. Roman Schmucker in seinem Vortrag. Link: https://youtu.be/NsPPI07q9YU; Email-Adresse für Fragen während der Herzwoche vom 14. bis 18. November an roman.schmucker@wz-kliniken.de

Laienreanimation

Prof. Wolfgang Dieing, Facharzt für Anästhesiologie und Leitender Notarzt, zeigt, wie eine Wiederbelebung bei einem Herz-Kreislaufstillstand durchgeführt wird. Wie reagieren wir, wenn wir auf der Straße eine leblose Person vorfinden oder zuhause einen leblosen Angehörigen - was ist zu tun? Prüfen – Rufen – Drücken lautet die Devise! Prüfen, ob die Person noch atmet. Rufen, die Alarmierung in Gang setzen und Drücken, wissen, wie eine Herz-Druckmassage funktioniert. Wie wichtig schnelles Handeln und sogar kräftiges Zupacken anhand einer Herz-Druckmassage nötig sind, damit die betroffene Person vor schlimmen und langfristigen Schädigungen bewahrt werden kann und wie jede Minute zählt, wird im Vortrag veranschaulicht erklärt. Link: https://youtu.be/P8e7gtPf3cc; Email-Adresse für Fragen vom 14. bis 18.November: dieing@gmx.de

Medikamentöse Unterstützung bei Vorhofflimmern

Prof. Kurt Grillenberger, Apotheker, Naturwissenschaftlich-technische Akademie Isny, referiert über die wichtigsten Medikamente und ihre Wirkung in der Vorbeugung und Behandlung des Vorhofflimmerns. Das Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Das Herz schlägt dabei unregelmäßig und transportiert das Blut weniger effektiv. Ohne Therapie drohen ernste Folgen. Aufgrund des Vorhofflimmerns entstandene Blutgerinnsel können beispielsweise einen Schlaganfall oder Herzinfarkt auslösen. Welche Therapie und medikamentöse Behandlungen möglich sind bzw. auch wie die Lebensumstände Vorhofflimmern beziehungsweise die Blutgerinnung beeinflussen können, wird im Vortrag erklärt. Link: https://youtu.be/tane8teOKN4; Email-Adresse für Fragen während der Herzwoche: kurt.grillenberger@gmx.de

Ernährung: Bei Vorhofflimmern auch auf die Ernährung achten?

Gertrud Heim, Diätassistentin in der Klinik Schwabenland, berichtet in ihrem Vortrag, wie Ernährung das Vorhofflimmern beeinflussen kann. Welche Möglichkeiten es gibt und wie kann jeder etwas dazu beitragen, Faktoren von der Ernährung bis zum gesunden Lebensstil zu verändern und Empfehlungen umzusetzen, sei es zu Bluthochdruck, zu hohem Körpergewicht, zu Rauchen, zu Alkoholkonsum, zu viel Stress oder zur Einnahme von bestimmten Medikamenten. Link: https://youtu.be/fbYRcU-2-No. Telefonnummer für Fragen während der Herzwoche am 17. November von 15 bis 19 Uhr: 07562/ 71 1214.