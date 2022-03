Isnyer Handballerinnen machen es spannend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die weibliche D-Jugend lädt im Oberhaus des Bezirks zum Spitzenspiel gegen die TG Biberach.

Die Isnyer Mädchen konnten Ende Februar im Rückspiel gegen die SG Argental vor eigenem Publikum ihre weiße Weste verteidigen. Das Team zeigte erneut eine starke spielerische und kämpferische Leistung. Allerdings ließen sich die körperlich überlegenen Argentalerinnen nicht mehr überraschen, waren stets auf Augenhöhe und hielten die Partie bis in die Endphase spannend. Zwischenzeitlich führten die Gäste sogar mit drei Toren, aber die Allgäuerinnen kämpften sich unnachahmlich zurück und drehten die Begegnung. Fünf Minuten vor Spielende traf Naemi Meier erstmals zur Zwei-Tore Führung (23:21). Nach Abpfiff stand ein 28:22 auf der Anzeigetafel, wobei das Ergebnis dieser spannenden Partie am Ende etwas zu deutlich ausfiel.

Nun kommt es zum Showdown zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger aus Biberach. Mit einem Erfolg könnten sich die Allgäuerinnen zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft sichern, was in einem Bezirk mit über 50 Vereinen und einer Ausdehnung von Langenau bis Feldkirch in Vorarlberg eine kleine Sensation und der größte Erfolg einer Isnyer D-Jugendmannschaft seit Jahren wäre. Aber die Biberacherinnen stellen ein starkes Team und der Ausgang ist völlig offen.

Im Hinspiel sah der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Isnyerinnen schafften das Kunststück in den verbleibenden 10 Spielminuten, einen 8:14 Rückstand in einen 17:14 Erfolg zu drehen. Spannung pur ist also angesagt, wenn es am Samstag, 12. März ab 15:00 Uhr in der Isnyer Rotmoossporthalle um die Meisterschaft in der Bezirksliga Bodensee / Donau geht.