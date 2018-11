Isnyer Handballer gewinnen knapp

Die erste Handballmannschaft des TV Isny hat gegen die Spielgemeinschaft Langenargen/Tettnang 3 knapp mit 23:22 gewonnen.

In der attraktiven ersten Hälfte waren beide Teams auf Augenhöhe. Im Gastgeberteam sorgte Mathias Chutnik mit einer starken Leistung dafür, dass die Isnyer im Spiel blieben. In der spielerisch stärksten Phase der Isnyer zu Beginn der zweiten Hälfte, schien einfach alles zu gelingen. Die Allgäuer nutzen jede Torgelegenheit aus und standen auch kompakt in der Defensive. Eine vermeintlich vorentscheidende 19:13-Führung in der 41. Spielminute sollte aber nicht reichen, um die Begegnung souverän nach Hause zu fahren. Der Gegner stemmte sich mit einer Energieleistung gegen die drohende Niederlage und glaubte mit jedem Treffer, den er aufholte, ein bisschen mehr daran, die Partie noch drehen zu können. Was folgte, war ein 7:0-Lauf der Gäste, in dem die Einheimischen nicht nur den Spielfluss sondern auch Zsolt Balogh und Christian Mandl verletzungsbedingt verloren. Nach zwölf Minuten ohne Treffer beendete Christoph Hörmann die Torflaute mit einem beherzten Rückraumwurf zum 20:20. Aber noch zweimal mussten die Isnyer einen Rückstand ausgleichen, Markus Fritz und Paul Kernatsch konnten mit schönen Einzelleistungen egalisieren. In der vorletzten Spielminute parierte der Isnyer Keeper Chutnik glänzend und im Gegenstoß traf Leo Zeqai mit einem herrlichen Treffer zum entscheidenden 23:22-Endstand. Für Isny spielten: Mathias Chutnik (im Tor), Martin Kaeser, Paul Kernatsch (2), Benjamin Proebster, Nicolai Mitt (1), Christian Mandl (4) Leon Zeqaj (6) Florian Schmelzenbach, Christoph Hörmann (4), Yannis Fuchs (1), Markus Fritz (2), Dennis Breuer (2/1), Zsolt Balogh.

Die HSG-Damen verloren gegen den Tabellenzweiten TSB Ravensburg mit 20:30. Bianca Altthaler erzielte sieben Treffer in einer bis in die zweite Hälfte hinein ausgeglichenen Begegnung.

Die weibliche D-Jugend gewann 18:5 gegen den TSZ Lindenberg. Dabei konnten die Isnyerinnen zwei ihrer Leistungsträgerinnen für die C-Jugend schonen ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten. Mit dem Erfolg rückten die Isnyerinnen auf den dritten Tabellenplatz vor.

Die weibliche C-Jugend behielt in deiner torreichen Begegnung gegen den TSV 1848 Saulgau die Oberhand und rückt ebenfalls auf den dritten Rang vor. Die D-Jugendliche Saskia Fuchs erzielte sieben Treffer.

Die männliche B-Jugend kämpfte im Spitzenspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter MTG Wangen 2 lange auf Augenhöhe. Am Ende stand ein etwas zu deutliches 20:28 auf der Anzeigetafel.

Die männliche A-Jugend gab gegen die SG Ulm/ Wiblingen aufgrund einer Schwächephase einen durchaus möglichen Erfolg innerhalb von nur zehn Minuten ausser Hand. Die leichten Vorteile in einer starken ersten Hälfte konnte nur in einen knappen 11:10 Vorsprung umgemünzt werden. Nach Wiederanpfiff waren sechs Gegentore in Folge zu viel für das Heimteam. Obwohl sich der Gastgeber noch einmal fing, gelang es nicht mehr Kapital aus einer Vielzahl von Chancen zu schlagen. Um noch einmal entscheidend zu verkürzen, scheiterte man zu oft am starken Gästetorhüter. Sehr positiv verlief das Bezirksliga-Debüt der beiden B-Jugendlichen Moritz Dröszler und Florian Segnitz. Segnitz überzeugte durch Schnelligkeit und Einsatz. Moritz Dröszler erzielte fünf Treffer, von denen einer schöner als der andere. Am Ende aber konnte auch die starke Leistung der Nachwuchsspieler nichts an der empfindlichen 24:28 Niederlage ändern.