Isnyer Handballer feiern Auswärtssieg

Einen Arbeitssieg haben die Isnyer Kreisliga-Handballer bei ihrer Auswärtsbegegnung am Samstag in Markdorf gelandet. Sie gewannen mit 31:27 (14:12). Das geht aus einem Vereinsbericht hervor.

Dabei ließen sich die Allgäuer nicht von der ständigen, lautstarken Kritik der Zuschauer und des gegnerischen Teams an den Entscheidungen des Unparteiischen verunsichern und profitierten mit zunehmender Spieldauer von einem sachlich ruhigen Auftritt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Engagierte Gastgeber

Zu Beginn hatten die Isnyer noch Mühe mit den Bedingungen, aber auch mit dem engagiert aufspielenden Gastgeber. Erst nach einem 1:4-Rückstand fanden die Gäste besser ins Spiel. In der 17. Minute konnte Isny mit dem 7:7 durch Kevin Erhardt erstmals ausgleichen. Tim Leili legte per Siebenmeter nach, und Isni Shabanaj traf anschließend zum 7:9.

In dieser Phase war der Gegner frustriert und versuchte mit allen Mitteln, zu seinem Recht zu kommen. Der Schiedsrichter zeigte nach einer Tätlichkeit an dem bereits am Boden liegenden Valentin Schill einem Klufterner Spieler die rote Karte. Die Gäste versuchten nun, erst recht ruhig zu bleiben und sich auf ihr Spiel zu konzentrieren. Bis zum Wechsel konnten sie eine 14:12-Führung herausgespielen.

Starker Torhüter

Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten die Allgäuer. Bis zur 43. Minute dominierten sie mit einem mannschaftlich geschlossenen Auftritt und einer erneut starken Torhüterleistung durch Valentin Morlok das Geschehen. Bei 16:23 in der 42. Minute schien die Partie entschieden.

In der Endphase kam Kluftern jedoch vor allem über seine rechte Angriffsseite zu einigen einfachen Treffern und konnte auf zwei Treffer verkürzen. Aber Tim Leili war im Gegenzug erfolgreich, und in den verbleibenden Minuten brachten die Akteure den Vorsprung relativ souverän über die Zeit.

TV Isny: Valentin Morlok im Tor, Dennis Breuer (4 Tore), Paul Kernatsch (5), Valentin Schill (3), Tim Leili (9/3), Isni Shabanaj (2), Markus Käser (4), Kevin Erhardt (3), Florian Schmelzenbach (1)