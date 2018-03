Isnyer Grundschüler eins von 16 Teams im Bundesfinale

Beim Landesfinale aller baden-württembergischen Grundschulen im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia – Ski Alpin“ am Oberjoch haben Isnyer Grundschüler mit 17 Sekunden Vorsprung den Sieg errungen. Sie qualifizierten sich damit fürs Bundesfinale am kommenden Sonntag am Feldberg im Schwarzwald. Die Grundschule am Rain stellt damit eine der 16 besten Mannschaften bundesweit. „Der größte Erfolg unserer Schule überhaupt“, freut sich Sportlehrerin Monika Mandl.

Luisa Illig bei den Mädchen und Sebastian Ucar bei den Buben gewannen jeweils die Einzelwertungen. Neben dem sportlichen Erfolg freuten sie sich über Gutscheine fürs Legoland. Das ganze Team bekam rote Trainingsjacken mit der Aufschrift „Landesfinale Sieger“.

Die jungen Wintersportler hatten am Oberjoch laut Mitteilung einen Vielseitigkeitslauf zu fahren mit Riesenslalom-Toren, einer Steilkurve, mehreren Snowboard- und ein paar eng gesteckten Toren, einer großen Schanze einem kleinen Sprung. Pro Team starteten vier bis sechs Mädchen und Buben gemischt, aus zwei Läufen zählte die bessere Zeit. In die Teamwertung flossen die besten Zeiten von vier Kindern ein, mindestens ein Junge und ein Mädchen mussten darunter sein.

Für die Isnyer fuhr Sebastian Ucar die schnellste Zeit bei den Jungs, gefolgt von Philipp Wolf, was das Team an die Spitze brachte. Sofia Illig kam als jüngste Isnyerin mit einer der besten Mächen-Zeiten ins Ziel, ihrer Schwester Luisa gelang mit einem „Zauberlauf“ die schnellste Zeit des ersten Durchgangs. Maria Wirth rundete die Leistung mit einem guten Lauf ab, Isny lag nach dem ersten Durchgang in Führung.

Vor dem zweiten Durchgang sei die Anspannung groß gewesen, da viele Kinder anderer Mannschaften im ersten Lauf wegen Torfehlern disqualifiziert wurden und für einige Teams nur drei oder vier Zeiten gemessen wurden, die sich noch verbessern konnten. Im Rennen war Luisa Illig nochmals um eine Sekunde schneller und fuhr Tagesbestzeit, Sofia Illig konnte ihre gute Zeit dagegen nicht überbieten. Sebastian Ucar verbesserte sich nochmals um einige Hundertstelsekunden zur zweitschnellsten Zeit des Tages, Philipp Wolf steigerte sich um zwei Sekunden.