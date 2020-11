Isnyer Gemeinderat überstimmt Beurener Ortschaftsrat

Betriebsferien, Selbstquarantäne, Feuerwerksverbot und Regeln für Weihnachten: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wollen die Länder in den nächsten Wochen weitere Einschränkungen vornehmen. Der Entwurf sieht folgende Regelungen vor, entschieden wird darüber am Mittwoch: Strenge Kontaktbeschränkungen vom 1. Dezember an Die Ministerpräsidenten der Länder plädieren im Kampf gegen die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen für strenge Kontaktbeschränkungen vom 1.