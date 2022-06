Isnyer Frühlingsblütenhonig ist wieder da

Nachdem es in den letzten beiden Jahren keinen Frühlingsblütenhonig gab, konnten die Isnyer Stadtmauerbienen in diesem Jahr bei besten Bedingungen fleißig Nektar sammeln und so freut sich Imker Franz Pareth über eine überdurchschnittlich gute Honigernte.

Die Isnyer Stadtmauerbienen haben ihr Zuhause im Wehrgang am Speicherturm. Dort sammeln sie den leckeren Nektar der Blumen in der umliegenden Gegend. Ihr Sammelgebiet reicht dabei von Naturschutzgebieten wie dem Rotmoos, über die in der Stadt angelegten Bienenwiesen bis hin zu Privatgärten.

Ganz 140 Gläser mit je 250 Gramm konnten dieses Jahr von den Mitarbeiterinnen der Isny Marketing GmbH etikettiert werden. Der Honig ist ab Mitte Juni im Isny Shop in der Isny Info im Hallgebäude zum Preis von 7,50 Euro montags bis freitag von 9 bis 17 Uhr im Mehrwegglas erhältlich. Die leeren, ausgewaschenen Gläser werden dort wieder zurückgenommen.