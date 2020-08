Isnyer Fritz Scheel bittet um Hilfe für die Ärmsten auf dem Sinai

Dahab ist ein kleiner Touristenort im ägyptischen Sinai am Roten Meer. Sonnig, quirlig, bunt, voller Leben. Hier gesellen sich Tauchtouristen in ihren Neoprenanzügen zu den Beduinen, die in ihrer Galabea, den langen, traditionellen Gewändern, durch die Straßen laufen – normalerweise.

Doch seit April ist auch Dahab im Ausnahmezustand: Die Vorschriften wegen der Covid-19-Pandemie haben in diesem sonst so lebendigen Urlaubsort – wie überall auf der Welt – alles verändert. Die vielen Basarstände, vor denen Händler bunte Tücher, Kleider, Taschen oder die üblichen Souvenirs anbieten, sind geschlossen. Die Uferpromenade ist verwaist. Cafés, in denen sich sonst Einheimische und Urlauber zu einem Plausch treffen, mussten auf unbestimmte Zeit ihre Türen schließen. Hotelbesitzer starren in leere Reservierungsbücher. Corona veränderte die Stadt schlagartig.

Sonst organisiert Fritz Scheel Wüstenreisen

„Es ist eine komplett andere Welt, seitdem die Grenzen dicht gemacht haben und keine Urlauber mehr hier sind“, schildert Fritz Scheel. Der Dorn-Therapeut aus Isny, der seit über 15 Jahren Wüstenreisen in den Sinai organisiert und alljährlich mehrere Monate dort lebt, hat viele Freunde unter den Beduinen.

Er kennt die Region im Süd-Sinai und das ehemalige Beduinendorf Dahab wie seine Westentasche. So weiß er, was der Lockdown für diese Menschen bedeutet: „Über 80 Prozent leben hier vom Tourismus. Für sie ist es eine Katastrophe, und es geht bei vielen um das nackte Überleben“, sagt Scheel.

Erster Spendenaufruf bringt 3000 Euro ein

Während seinen mehrmonatigen Aufenthalten versuchen er und seine Partnerin im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit kleinen Geldspenden zu helfen, wo es geht. Bei einem ersten Aufruf zu einer Spendenaktion über eine Freundin aus dem Allgäu sind unlängst 3000 Euro zusammengekommen. Das Geld gaben Scheel und seine Partnerin an besonders notleidende Familien weiter.

Viele Menschen seien verzweifelt, weil sie weder Unterstützung vom Staat bekämen noch alternative Einkommensquellen hätten. Kurzarbeitergeld oder Zuschüsse für Unternehmer gebe es nicht.

Unendliches Gottvertrauen

Allerdings erklärt Scheel auch: „Die Menschen hier sehen es als von Gott gegeben. Sie haben ein unendliches Gottvertrauen und sind der Meinung, dass ’Allah’ das schon wieder richten wird – ’inschallah’, so Gott will.“

Durch diese Lebenseinstellung herrsche in der Bevölkerung trotz der Corona-Krise immer noch eine gelassene und positive Stimmung. „Dagegen unternehmen können sie ja eh nichts, deshalb fügen sie sich ihrem Schicksal und unterstützen sich gegenseitig so gut es geht“, berichtet der Isnyer.

Zusammenhalt der Familien ist lebenswichtig

Der Zusammenhalt zwischen den Familienmitgliedern sei in diesem Kulturkreis sehr ausgeprägt und in der gegenwärtigen Situation lebenswichtig: „Die Hilfsbereitschaft ist groß, und Hilfe wird gerne angenommen, aber auch gegeben.“

Wie viele Hotels, Geschäfte und Betriebe aufgrund Corona auf der Strecke bleiben und Familien dauerhaft in Armut rutschen, könne nach heutigem Stand keiner sagen, die Regierung unternehme hier nicht viel.

Spenden werden „eins zu eins“ weitergegeben

Was helfen könne, sei persönliche Unterstützung, sagt Fritz Scheel. Er und seine Partnerin betonen, sie wüssten genau, wo Geld benötigt wird, Spenden verteilten sie „eins zu eins“.

So lange, bis hoffentlich wieder viele Urlauber zurückkehren, die die faszinierende Unterwasserwelt und die magische Wüstenlandschaft rund um Dahab bewundern und erleben möchten.