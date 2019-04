Isnyer Frühlingsmarkt am kommenden Samstag

Der sechste Isnyer Frühlingsmarkt mit Gartenflohmarkt am Samstag, 13. April, von 9 bis 16 Uhr macht Lust auf Frühling, Gartenarbeit und widmet sich Naturthemen mit Vorträgen. Er bietet vieles, was Balkon und Garten schöner macht, und selbst wer derlei nicht besitzt, kann sich von der fröhlichen Atmosphäre, verlockenden Angeboten und grüner Vielfalt begeistern lassen, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren vom Isnyer Stadtmarketing.

Beim Gartenflohmarkt in der Espantorstraße verkaufen ausschließlich Hobbygärtner alles rund um Garten und Balkon, Gerätschaften, Dekoration oder Blumentöpfe und auch das eine oder andere übrige Pflänzchen.

Darüber hinaus bietet der Frühlingsmarkt alles, was im Allgäu gedeiht. Die Fieranten haben laut Mitteilung nur hochwertige und ausgesuchte Pflanzen dabei: Sämereien für Zier- und Gemüsepflanzen, Setzlinge, Frühjahrsblüher, Balkonpflanzen, Blumen, Stauden in allen Variationen, Heil- und Teekräuter und Obststräucher und -gehölze. Teils stammen sie aus kontrollierter, biologischer Anzucht. Dazu gibt es Deko-Artikel und Kunsthandwerkliches in Stein, Eisen, Holz oder Keramik. Eine Besonderheit ist der „Wolldünger“, der organische Langzeitdünger aus Schafwolle.

Imker informieren über Bienenhaltung und verkaufen Honig, „Blühbotschafter“ verraten, wie Gärten zum Lebensraum für Bienen und Insekten werden. Erfahrene Gärtner zeigen, wie ein Hochbeet angelegt und Saatgut vermehrt wird. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zu Gentechnikfreiheit, naturnaher Gartengestaltung und praxisnahe Pflanztipps. Für Kinder gibt es Mitmachaktionen wie Nassfilzen, Ostereier filzen, Untersetzer fertigen, Malen und Basteln.

Im großen Sitzungssaal des Rathauses werden Vorträge zu verschiedenen Naturthemen angeboten: Erhard Pfluger vom Hofgut Mosisgreut spricht um 11 Uhr in „Mensch Erde, geht’s noch?“ über die Beziehung zwischen Mensch und Boden: „Fruchtbares Land ist weltweit bedroht durch Ausbeutung der über Jahrtausende entstandenen Humusschichten“, mahnt der erfahrene Demeter-Feldgemüsebauer, Biodiversität und notwendige Vielfalt seien in Gefahr oder bleiben auf der Strecke (Eintritt: drei Euro). Boden, Kompost, Humus und Dünger spielen auch in den Kurzfilmen eine Rolle, die im Rathaus-Seiteneingang von 10 bis 16 Uhr gezeigt werden.

Staudengärtner Felix Schmitt aus Immenstadt zeigt um 13 Uhr in seinem Vortrag „Naturnahe Gärten und Gemeinden – für Wildbienen und Co.“ praxisnah an gut verständlichen Beispielen, was jeder Einzelne für insektenfreundliche Blühflächen tun kann (Eintritt: drei Euro). Am Infostand des Vereins für solidarische Landwirtschaft (Solawi) aus Argenbühl-Baldenhofen berichtet Gärtner Klaus Vochezer, der den Verein voriges Jahr gegründet hat, um 15 Uhr bei freiem Entritt vom ersten Jahr.

Ab 14 Uhr gibt es eine einstündige Führung durchs Wassertormuseum, Treffpunkt ist am Eingang. Für die Stadtführung „Isny erzählt Geschichte“ ist um 9.30 Uhr Treffpunkt am Kurhaus. Die Einzelhändler beteiligen sich mit Aktionen am Markt. Musik auf der Straße, Essensstände und ein vielseitiges Mitmachangebot für Kinder ergänzen das Treiben in der Altstadt beim Frühlingsmarkt.