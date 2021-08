Isnyer Festwirte spenden für Flutopfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Volker und Marc Zehrlaut – ihres Zeichens Festwirte beim Isnyer Kinderfest – spenden den Erlös ihres Bierstands beim zweiten Feierabendmarkt, um die Menschen in den Flutregionen zu unterstützen.

Zweimal ist das Isnyer Kinder- und Heimatfest wegen Corona ausgefallen. Volker und Marc Zehrlaut, die seit 15 Jahren dabei sind, haben es sich deswegen nicht nehmen lassen, beim Feierabendmarkt am Kinderfestfreitag, dessen Marktangebot und Motto „Quetsche, Bratwurst, Zuckerwatte“ eine Hommage an das Fest sein sollte, ihren Bierstand aufzubauen. „Dabei ging es uns nicht ums Geldverdienen, sondern um das Gemeinschaftsgefühl“, erzählt Marc Zehrlaut. „Wir fanden es toll, dass am Marktplatz wenigstens ein bisschen Kinderfest gefeiert werden sollte.“ Von Anfang an stand fest, dass die Einnahmen gespendet werden. In den vier Stunden wurden knapp 200 Liter Bier verkauft – mehr als die beiden bei dem kleinen Markt erwartet hatten. Abzüglich der Selbstkosten kamen 384 Euro zusammen, die sie kurzerhand auf 400 Euro aufrundeten. „Eigentlich sollte das Geld in Isny bleiben“, so berichten die Zehrlauts. Angedacht hatten sie, es an einen der Isnyer Kindergärten zu spenden.

Als wenige Tage nach der Veranstaltung die Unwetterkatastrophe über den Westen des Landes hereinbrach, stand für sie jedoch schnell fest, dass dort geholfen werden müsse. Ein heftiges Starkregengebiet verwüstete Mitte Juli viele Ortschaften in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kämpften mit Wassermassen. Betroffen haben Zehrlauts die Nachrichten verfolgt, die von so vielen Menschen berichteten, die alles verloren hatten. Sie empfanden es als wichtig, einen Beitrag zur Unterstützung zu leisten. Die 400 Euro seien zwar angesichts der Zerstörung nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber „was viele Tropfen bewirken können, haben wir bei der Flutkatastrophe ja gesehen“, betont Volker Zehrlaut und hofft, dass vielleicht noch andere Isnyer im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen.

Über das Engagement der Isnyer Festwirte freut sich auch Katrin Mechler, die mit ihrem Team vom Büro für Stadtmarketing die Feierabendmärkte organisiert: „Wir finden die Entscheidung richtig und wichtig. Ein starkes Zeichen der Solidarität aus Isny!“