Isnyer Festivalkonzert mit Werken von Bach und Weill

- Besondere Zeiten verlangen nach einer besonderen Aufführungspraxis. Das teilen die Organisatoren des Isny Opernfestivals mit. Festgelegt wird laut Pressemitteilung jeweils am Vortag vor der Aufführung, was am nächsten Tag präsentiert wird. Am Donnerstag, 20. August, soll – regenfreie Witterung vorausgesetzt – im Innenhof des Schlosses in Isny das Festivalkonzert stattfinden. Im Mittelpunkt steht dabei Bachs Himmelfahrtsoratorium, ein Violinkonzert von Kurt Weill und jüdische Lieder.

Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr, Tickets gibt es nur an der Abendkass, die ab 18.30 Uhr geöffnet hat.

Auch wenn das Wetter kurzfristig umschlagen sollte, werde etwas geboten sein: Instrumentalisten des Ensembles führen dann im Foyer des Kurhauses am Park in Isny ein Minikonzert auf.

Weitere Informationen im Internet unter www.isny-oper.de oder www.isny.de/isny-opernfestival sowie telefonisch unter der Rufnummer 0170 / 7056335.