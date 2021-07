- Wegen der schlechten Wetterprognose hat das Isnyer Stadtmarketing kurzfristig den Feierabendmarkt am Freitag, 16. Juli, unter dem Motto „Sommer, Gin, Zitroneneis“ am Kornmarkt abgesagt. Die Entscheidung sei laut Mitteilung vor allem aus Rücksicht auf die Marktbeschicker und Musiker gefallen. Die Reihe der Feierabendmärkte wird am Freitag, 23. Juli, von 16 bis 20 Uhr am Viehmarkt unter dem Motto „Vegetarisch & Veganes“ fortgeführt.