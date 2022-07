Isnyer Feierabendmarkt erstmals im Kurpark

Zum ersten Mal findet ein Feierabendmarkt im Isnyer Kurpark statt. Das Motto „Bier & Brotzeit“ kreist am 29. Juli von 16 bis 20 Uhr um das traditionelle Vesper und ist bewusst gewählt, wie die Isny Marketing (IMG) mitteilt.

Es verbinde Charakteristisches aus Isny und dem Allgäu mit dem Charakter Otl Aichers. In Sichtweite zum aichermagazin reihe sich der Markt in das Jubiläum isnyaicher22 ein. Das Marktangebot lädt laut Ankündigung zum Genießen vor Ort, zum Einkaufen fürs Wochenende und „zum Eintauchen in das ,echte’ Allgäu (bei Isny)“ ein.

Gastronomen sowie Produzenten aus der Region verwöhnen mit einem rustikalen und herzhaften Angebot. Der Gestalter Otl Aicher schätzte regionale Produkte, das Selbermachen und das Beisammensein .

Das gesellige Markttreiben, die Biertradition und das Vesper hat der berühmte Gestalter in einigen Bildzeichen für Isny eingefangen. „Denn alles zusammen ist Teil der Geschichte und der Gegenwart Isnys und Teil der Persönlichkeit der Stadt“, so die IMG. Die Isnyer Feierabendmärkte knüpften hier an.

Für Unterhaltung sorgen die Blaskapelle Grenzenlos und Stefan Jocham mit seinem Mitmach-Zirkus und Clownerie-Einlagen. Eine nicht ganz bierernste Stadtführung bietet Dirk Mader den Besuchern. Um 18 Uhr startet am Marktwagen der IMG der anderthalbstündige Rundgang durch die Isnyer Altstadt.