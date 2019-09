Isnyer fährt am Freitag bei der weltgrößten E-Auto-Rallye mit

Von Isny über die deutsche Alpenstraße nach München – diese Strecke wird am Freitag, 20. September, Marc Schäfer aus Isny fahren. Der Anlass ist nicht alltäglich: Er darf, nachdem er in einem SZ-Gewinnspiel als Sieger hervorging, mit einem Jaguar E-Pace an der nach eigenen Angeben weltgrößten Elektomobilitätsrallye teilnehmen.

Sponsor ist hierbei die Firma Senertec, ein Maschinenbauunternehmen für Blockheizkraftwerke aus dem fränkischen Schweifurt. Am Donnerstag gegen 17 Uhr ist die Ankunft der ersten Fahrzeuge in Isny in der Obertorstraße geplant. Eine offizielle Begrüßung soll um 17.30 Uhr sein, ehe es am Freitagmorgen weiter Richtung München geht.

Mit solarbetriebenen Auto um die Welt

Die Idee zur „Wave-Rallye“ stammt von Initiator Louis Palmer, der zwischen 2007 und 2008 als erster Mensch mit einem solarbetriebenen Auto die Welt umrundet hat. Damit wollte er zeigen, dass erneuerbare Energien alltagstauglich sind, wie es in einer Mitteilung der Firma Senertec heißt. Nach seiner Rückkehr erhielt der Klimaaktivist von der UNO die Aufgabe, sich weiterhin für die Umwelt einzusetzen – die „Wave Trophy“ war geboren.

Die „Wave“ (Kurzform für „World Advanced Vehicle Expedition“) startete zum ersten Mal im Jahr 2011. Seitdem führte die Rallye unter anderem schon durch Indien, die Schweiz und Österreich – jedes Jahr mit einem neuen Motto. 2019 kommt die Wave als „Sunshine Tour“ nach Deutschland. „Diese einzigartige Chance, Kontakte in der E-Mobilitätsbranche zu knüpfen, lassen wir uns nicht entgehen“, berichtet Guido Möller, Vertriebs- und Marketingleiter von Senertec.

Idyllische Landschaften und pittoreske Orte

Allerdings begeistern bei der Tour laut Pressetext nicht nur die Teilnehmer mit ihren Vehikeln, sondern auch die Strecke. Die Rallye führt durch idyllische Landschaften und pittoreske Orte. Passend zum nachhaltigen Hintergrund der Veranstaltung werden Autobahnen soweit wie möglich gemieden. Die 1600 Kilometer lange Strecke verläuft vom Westen Deutschlands bis in den Süden. Gestartet wird in Dortmund, dann geht es weiter über Städte an der Mosel, die Weinstraße und den Schwarzwald, hin zur Bundesgartenschau nach Heilbronn und schließlich übers Allgäu zum Ziel nach Erlangen. Jeden Tag fahren die Teams von einem Etappenort zum nächsten, mit der Option auf zwei Zwischenstopps.

Bei der „Wave Trophy“ kommt es jedoch nicht auf die Schnelligkeit der Teilnehmer an. Vielmehr müssen die Teams bei täglichen Prüfungen wie Schnitzeljagden oder einem Quiz über E-Mobilität ihren Einfallsreichtum beweisen. Außerdem fließen auch der während der Tour geschriebene Blog und die Dekoration des Fahrzeugs in die Wertung ein. Gewinnen ist aber nicht das Hauptziel der „Wave“, verdeutlicht Palmer: „Es darf sich jeder Teilnehmer als Sieger betrachten. Schließlich verschreiben wir uns alle zusammen einem wichtigen Thema: der Förderung der E-Mobilität.“